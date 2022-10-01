"Ситуация коренным образом изменилась". В МИД заявили, что Украина рассчитывает на позитивное изменение позиции членов НАТО по ее членству в Альянсе

Об этом 1 октября в эфире национального телемарафона, который транслировался в YouTube канала "Рада", заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, подача Украиной заявки в НАТО на фоне попытки аннексии Россией четырех ее областей меняет логику и динамику процесса интеграции страны.

"Ситуация коренным образом изменилась. И даже те государства, которые все еще скептически настроены по поводу членства Украины в НАТО, должны пересмотреть свою позицию при этих новых обстоятельствах", – сказал Кулеба.

Он отметил, что при подаче Украиной заявки на членство в ЕС, реакция некоторых столиц, традиционно скептически настроенных на этот вопрос, "тоже была крайне сдержанной".

"Но, в конце концов, эта заявка изменила динамику и логику политического процесса, и мы получили статус кандидата на членство в ЕС. Поэтому нынешняя заявка также меняет логику и динамику процесса", – подчеркнул глава МИД.

Украина является государством, которое, несмотря на войну, "продолжает реформы, а также государством, которое жертвует своими лучшими сыновьями и дочерьми, защищая демократию", добавил Кулеба.

"Сейчас мяч на поле НАТО, и если они решит нам определить список шагов, которые нужно выполнить для успешного завершения процесса интеграции Украины в НАТО, то мы, безусловно, готовы эти шаги делать, там не будет ничего фантастического", – резюмировал министр.

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