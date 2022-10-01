"Ситуация коренным образом изменилась". В МИД заявили, что Украина рассчитывает на позитивное изменение позиции членов НАТО по ее членству в Альянсе

Об этом 1 октября в эфире национального телемарафона, который транслировался в YouTube канала "Рада", заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
По его словам, подача Украиной заявки в НАТО на фоне попытки аннексии Россией четырех ее областей меняет логику и динамику процесса интеграции страны.
"Ситуация коренным образом изменилась. И даже те государства, которые все еще скептически настроены по поводу членства Украины в НАТО, должны пересмотреть свою позицию при этих новых обстоятельствах", – сказал Кулеба.
Он отметил, что при подаче Украиной заявки на членство в ЕС, реакция некоторых столиц, традиционно скептически настроенных на этот вопрос, "тоже была крайне сдержанной".
"Но, в конце концов, эта заявка изменила динамику и логику политического процесса, и мы получили статус кандидата на членство в ЕС. Поэтому нынешняя заявка также меняет логику и динамику процесса", – подчеркнул глава МИД.
Украина является государством, которое, несмотря на войну, "продолжает реформы, а также государством, которое жертвует своими лучшими сыновьями и дочерьми, защищая демократию", добавил Кулеба.
"Сейчас мяч на поле НАТО, и если они решит нам определить список шагов, которые нужно выполнить для успешного завершения процесса интеграции Украины в НАТО, то мы, безусловно, готовы эти шаги делать, там не будет ничего фантастического", – резюмировал министр.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
На фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе в 2014 году Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от внеблоковости. На протяжении последних лет Украина стремилась к членству в НАТО, курс на вступление в Альянс зафиксирован в ее Конституции.
В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.
14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО. Однако план действий по членству Украина не получила.
По итогам саммита НАТО в Мадриде (Испания), который проходил с 28-го по 30 июня 2022 года, лидеры Альянса утвердили новую стратегическую концепцию, в которой говорится, что Россия представляет "самую значительную и прямую угрозу" безопасности НАТО, а "сильная, независимая Украина жизненно необходима для стабильности евроатлантического пространства".
В конце августа вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что Украина больше не нуждается в предоставлении плана действий относительно членства в НАТО и рассчитывает на полноправное членство в Альянсе.
30 сентября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре.