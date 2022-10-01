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ПОЛИТИКА

"Ситуация коренным образом изменилась". В МИД заявили, что Украина рассчитывает на позитивное изменение позиции членов НАТО по ее членству в Альянсе

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Сейчас мяч на поле НАТО, отметил Кулеба
Сейчас мяч на поле НАТО, отметил Кулеба
Фото: EPA

Будущее евроатлантического пространства решается в Украине, евроатлантическая безопасность невозможна без ее победы в войне против России.

Об этом 1 октября в эфире национального телемарафона, который транслировался в YouTube канала "Рада", заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, подача Украиной заявки в НАТО на фоне попытки аннексии Россией четырех ее областей меняет логику и динамику процесса интеграции страны.

"Ситуация коренным образом изменилась. И даже те государства, которые все еще скептически настроены по поводу членства Украины в НАТО, должны пересмотреть свою позицию при этих новых обстоятельствах", – сказал Кулеба.

Он отметил, что при подаче Украиной заявки на членство в ЕС, реакция некоторых столиц, традиционно скептически настроенных на этот вопрос, "тоже была крайне сдержанной".

"Но, в конце концов, эта заявка изменила динамику и логику политического процесса, и мы получили статус кандидата на членство в ЕС. Поэтому нынешняя заявка также меняет логику и динамику процесса", – подчеркнул глава МИД.

Украина является государством, которое, несмотря на войну, "продолжает реформы, а также государством, которое жертвует своими лучшими сыновьями и дочерьми, защищая демократию", добавил Кулеба.

"Сейчас мяч на поле НАТО, и если они решит нам определить список шагов, которые нужно выполнить для успешного завершения процесса интеграции Украины в НАТО, то мы, безусловно, готовы эти шаги делать, там не будет ничего фантастического", – резюмировал министр.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

На фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе в 2014 году Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от внеблоковости. На протяжении последних лет Украина стремилась к членству в НАТО, курс на вступление в Альянс зафиксирован в ее Конституции.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО. Однако план действий по членству Украина не получила.

По итогам саммита НАТО в Мадриде (Испания), который проходил с 28-го по 30 июня 2022 года, лидеры Альянса утвердили новую стратегическую концепцию, в которой говорится, что Россия представляет "самую значительную и прямую угрозу" безопасности НАТО, а "сильная, независимая Украина жизненно необходима для стабильности евроатлантического пространства".

В конце августа вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что Украина больше не нуждается в предоставлении плана действий относительно членства в НАТО и рассчитывает на полноправное членство в Альянсе.

30 сентября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре.

Теги: Россия, Украина, НАТО, МИД Украины, реформы, аннексия, Дмитрий Кулеба, война России против Украины, безопасность, вступ, членство, ЕС
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