Резников: В секторе обороны мы уже сотрудничаем с НАТО глубже, чем некоторые его члены, заслуживающие титула "главного союзника РФ в НАТО"

"С момента назначения на должность министра обороны Украины я неоднократно подчеркивал на разных площадках приоритет своей работы – осуществить интеграцию в НАТО де-факто. Чтобы в момент, когда будет сформирован политический консенсус 30 стран, интеграция прошла де-юре. В секторе обороны мы уже сотрудничаем с Альянсом глубже, чем некоторые его формальные члены, заслуживающие титула "главного союзника России в НАТО", – написал Резников.
Он заверил, что Украина и дальне будет углублять фактическую интеграцию в сфере обороны.
"Это ведь взаимовыгодное сотрудничество. Мощь сил обороны Украины уже все оценили. Следует помнить, что НАТО не только об обороне, но и об общих ценностях. Обеспечение устойчивости демократических институтов, восстановление доверия к правосудию, надежная защита гражданских свобод и прав человека – это также важные компоненты интеграции в НАТО. Историческое решение по подаче заявки на вступление в Альянс – это продолжение интеграции. Мы пройдем этот путь шаг за шагом", – заявил министр.
Резников напомнил, что на сегодня украинская армия получила большой арсенал западного оружия для борьбы с российскими оккупантами.
"11 месяцев назад, когда я просил предоставить Украине Stinger, в ответ слышал, что это невозможно. Все изменилось. Украинский народ, украинские защитники и защитницы, украинские власти сделали невозможное – возможным. У нас все получится", – заявил он.
На фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе в 2014 году Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от внеблоковости. На протяжении последних лет Украина стремилась к членству в НАТО, курс на вступление в Альянс зафиксирован в ее Конституции.
В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.
14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО. Однако план действий по членству Украина не получила.
По итогам саммита НАТО в Мадриде (Испания), который проходил с 28-го по 30 июня 2022 года, лидеры Альянса утвердили новую стратегическую концепцию, в которой говорится, что Россия представляет "самую значительную и прямую угрозу" безопасности НАТО, а "сильная, независимая Украина жизненно необходима для стабильности евроатлантического пространства".
В конце августа вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что Украина больше не нуждается в предоставлении плана действий относительно членства в НАТО и рассчитывает на полноправное членство в Альянсе.
30 сентября, на фоне попытки Кремля аннексировать новые территории Украины, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре.