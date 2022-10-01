Резников: В секторе обороны мы уже сотрудничаем с НАТО глубже, чем некоторые его члены, заслуживающие титула "главного союзника РФ в НАТО"

Резников: 11 месяцев назад, когда я просил предоставить Украине Stinger, в ответ слышал, что это невозможно. Все изменилось Фото: EPA

"С момента назначения на должность министра обороны Украины я неоднократно подчеркивал на разных площадках приоритет своей работы – осуществить интеграцию в НАТО де-факто. Чтобы в момент, когда будет сформирован политический консенсус 30 стран, интеграция прошла де-юре. В секторе обороны мы уже сотрудничаем с Альянсом глубже, чем некоторые его формальные члены, заслуживающие титула "главного союзника России в НАТО", – написал Резников.

Он заверил, что Украина и дальне будет углублять фактическую интеграцию в сфере обороны.

"Это ведь взаимовыгодное сотрудничество. Мощь сил обороны Украины уже все оценили. Следует помнить, что НАТО не только об обороне, но и об общих ценностях. Обеспечение устойчивости демократических институтов, восстановление доверия к правосудию, надежная защита гражданских свобод и прав человека – это также важные компоненты интеграции в НАТО. Историческое решение по подаче заявки на вступление в Альянс – это продолжение интеграции. Мы пройдем этот путь шаг за шагом", – заявил министр.

Резников напомнил, что на сегодня украинская армия получила большой арсенал западного оружия для борьбы с российскими оккупантами.

"11 месяцев назад, когда я просил предоставить Украине Stinger, в ответ слышал, что это невозможно. Все изменилось. Украинский народ, украинские защитники и защитницы, украинские власти сделали невозможное – возможным. У нас все получится", – заявил он.