Кулеба: Членство Украины в НАТО давно назрело и перезрело. У нас еще нет зонтика пятой статьи, но все члены НАТО де-факто находятся под зонтиком Украины

Кулеба подчеркнул, что победа Украины – это безопасность всего евроатлантического пространства, и "альтернативы этому нет" Фото: EPA

По словам министра, сегодня обеспечить коллективную безопасность Украины и евроатлантического пространства можно, только обеспечив действие следующих семи элементов:

Расширение международной коалиции в поддержку Украины. Увеличение поставок оружия в Украину, снятие всех политических преград для всех типов и объемов оружия для украинской армии. Значительное повышение санкций против России в секторах энергетики, денег, атомной энергетики и остальных. Вступление Украины в НАТО и ЕС. Киевский договор безопасности как гарантия безопасности для Украины на пути к ее членству в НАТО. Киевский договор безопасности как модель безопасности для всех стран, которые не являются участниками коллективных договоров безопасности или пока не имеют гарантий безопасности от третьих стран. Активное противодействие других стран евроатлантического пространства российским военным и гибридным угрозам, а также внедрение ими эффективной стратегии ядерного сдерживания России.

"Членство Украины в НАТО давно назрело и перезрело. Украина уже неотъемлемая составляющая евроатлантической безопасности. У нас еще нет над собой зонтика пятой статьи, но все члены НАТО де-факто находятся под зонтиком Украины, под защитой наших Вооруженных Сил. Поэтому сегодня Украина подала заявку на членство в НАТО, получение которого при этих новых обстоятельствах не требует предоставления ПДЧ и позволяет нашим партнерам обнулить и не повторять ошибки, сделанные с 2008 года", – заявил Кулеба.

Он подчеркнул, что победа Украины – это безопасность всего евроатлантического пространства, и "альтернативы этому нет".

"И наш сигнал всему миру и государству-агрессору сегодня: пытаясь аннексировать Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области Украины, [президент РФ Владимир] Путин пытается захватить территории, которые даже физически не контролирует на земле. Для Украины ничего не меняется: мы продолжаем освобождать нашу землю и свой народ, восстанавливая нашу территориальную целостность", – подытожил глава МИД.

30 сентября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре. Решение о вступлении Украины в НАТО будут принимать члены Альянса консенсусным решением, заявил на брифинге генеральный секретарь Североатлантического союза Йенс Столтенберг.

Зеленский сделал заявление о подаче заявки Украины на вступление в НАТО в тот же день, когда Путин подписал "договоры" о "вхождении" в состав РФ временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.