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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кулеба: Членство Украины в НАТО давно назрело и перезрело. У нас еще нет зонтика пятой статьи, но все члены НАТО де-факто находятся под зонтиком Украины

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Кулеба подчеркнул, что победа Украины это безопасность всего евроатлантического пространства, и "альтернативы этому нет"
Кулеба подчеркнул, что победа Украины – это безопасность всего евроатлантического пространства, и "альтернативы этому нет"
Фото: EPA

Получение членства в НАТО Украиной при новых обстоятельствах не требует предоставления ПДЧ и позволяет ее партнерам не повторять ошибки, сделанные с 2008 года, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Об этом он написал 30 сентября в Facebook, комментируя подачу Украиной заявки на членство в НАТО.

По словам министра, сегодня обеспечить коллективную безопасность Украины и евроатлантического пространства можно, только обеспечив действие следующих семи элементов:

  1. Расширение международной коалиции в поддержку Украины.
  2. Увеличение поставок оружия в Украину, снятие всех политических преград для всех типов и объемов оружия для украинской армии. 
  3. Значительное повышение санкций против России в секторах энергетики, денег, атомной энергетики и остальных.
  4. Вступление Украины в НАТО и ЕС. 
  5. Киевский договор безопасности как гарантия безопасности для Украины на пути к ее членству в НАТО.
  6. Киевский договор безопасности как модель безопасности для всех стран, которые не являются участниками коллективных договоров безопасности или пока не имеют гарантий безопасности от третьих стран.
  7. Активное противодействие других стран евроатлантического пространства российским военным и гибридным угрозам, а также внедрение ими эффективной стратегии ядерного сдерживания России.

"Членство Украины в НАТО давно назрело и перезрело. Украина уже неотъемлемая составляющая евроатлантической безопасности. У нас еще нет над собой зонтика пятой статьи, но все члены НАТО де-факто находятся под зонтиком Украины, под защитой наших Вооруженных Сил. Поэтому сегодня Украина подала заявку на членство в НАТО, получение которого при этих новых обстоятельствах не требует предоставления ПДЧ и позволяет нашим партнерам обнулить и не повторять ошибки, сделанные с 2008 года", – заявил Кулеба.

Он подчеркнул, что победа Украины – это безопасность всего евроатлантического пространства, и "альтернативы этому нет".

"И наш сигнал всему миру и государству-агрессору сегодня: пытаясь аннексировать Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области Украины, [президент РФ Владимир] Путин пытается захватить территории, которые даже физически не контролирует на земле. Для Украины ничего не меняется: мы продолжаем освобождать нашу землю и свой народ, восстанавливая нашу территориальную целостность", – подытожил глава МИД. 

https://www.facebook.com/dmytro.kuleba/posts/pfbid0KcM7JrbpRMgSedydxhAB2Z5XzArSA5TfEhy4PwxCsmYJxq7Ujbyu5Q3NNoXjvotNl

30 сентября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре. Решение о вступлении Украины в НАТО будут принимать члены Альянса консенсусным решением, заявил на брифинге генеральный секретарь Североатлантического союза Йенс Столтенберг.

Зеленский сделал заявление о подаче заявки Украины на вступление в НАТО в тот же день, когда Путин подписал "договоры" о "вхождении" в состав РФ временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

Контекст:

На протяжении последних лет Украина стремилась к членству в НАТО, курс на вступление в Альянс зафиксирован в ее Конституции.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО. Однако план действий по членству Украина не получила.

По итогам саммита НАТО в Мадриде (Испания), который проходил с 28-го по 30 июня 2022 года, лидеры Альянса утвердили новую стратегическую концепцию, в которой говорится, что Россия представляет "самую значительную и прямую угрозу" безопасности НАТО, а "сильная, независимая Украина жизненно необходима для стабильности евроатлантического пространства".

В конце августа вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что Украина больше не нуждается в предоставлении плана действий относительно членства в НАТО и рассчитывает на полноправное членство в Альянсе.

Теги: НАТО, аннексия, Дмитрий Кулеба, война России против Украины, Киевский договор по безопасности
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