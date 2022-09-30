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"Как только Украина освобождает свои территории – через день наверняка уже будет в НАТО". В ОПУ сообщили о предварительных консультациях перед подачей заявки в Альянс

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30 сентября Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре
30 сентября Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре
Скриншот: Офіс Президента України / YouTube

Путь вступления Украины в НАТО будет короче, чем в Европейский союз.

Такое мнение 30 сентября в эфире национального телемарафона, который транслировал в YouTube канал "Рада", высказал советник главы Офиса президента Украины (ОПУ) Михаил Подоляк.

"Победа в войне, а победа будет непременно, потому что другого варианта для нас нет и происходящее на поле боя очевидно свидетельствует о том, что Россия панически относится именно к военным событиям… отсюда и мобилизация, и эти "референдумы" панически сделаны, которые не имеют никакой юридической природы… это все говорит о том, что именно с точки зрения войны Россия уже понимает, что она проиграет, – сказал Подоляк. – Мне кажется, что как только Украина "ставит точку" в войне, освобождает свои территории – в этот момент через день Украина наверняка уже будет в НАТО. Потому что победители вообще на вес золота в историческом измерении".

По словам советника главы ОПУ, перед подачей заявки в НАТО украинская сторона провела консультации.

"Предварительные консультации проходили в течение определенного времени на уровне разных и экспертов, и первых лиц – и государства, и блока НАТО. Сегодня не до правил формальных… Если есть страна, которая доказывает эффективность своих Вооруженных сил, доказывающая, что в Украине армия креативная, она сегодня занимает, по сути, лидерские позиции… то, безусловно, НАТО пойдет на смену определенных правил", – считает Подоляк.

Советник ОПУ Алексей Арестович отметил в Facebook, что Украина "не подала бы заявку, если бы это решение не было согласовано с Западом".

30 сентября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре. Решение о вступлении Украины в НАТО будут принимать члены Альянса консенсусным решением, заявил на брифинге генеральный секретарь Североатлантического союза Йенс Столтенберг.

Зеленский сделал заявление в тот же день, когда президент РФ Владимир Путин подписал "договоры" о "вхождении" в состав РФ временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

На фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе в 2014 году Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от внеблоковости. На протяжении последних лет Украина стремилась к членству в НАТО, курс на вступление в Альянс зафиксирован в ее Конституции.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО. Однако план действий по членству Украина не получила.

По итогам саммита НАТО в Мадриде (Испания), который проходил с 28-го по 30 июня 2022 года, лидеры Альянса утвердили новую стратегическую концепцию, в которой говорится, что Россия представляет "самую значительную и прямую угрозу" безопасности НАТО, а "сильная, независимая Украина жизненно необходима для стабильности евроатлантического пространства".

В конце августа вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что Украина больше не нуждается в предоставлении плана действий относительно членства в НАТО и рассчитывает на полноправное членство в Альянсе.

Теги: Украина, НАТО, армия, Алексей Арестович, Европейский союз, советник, вступ, Офис президента Украины, членство, Михаил Подоляк
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