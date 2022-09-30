Столтенберг ответил на вопрос о возможности предоставления Украине членства в НАТО

Один из журналистов спросил, есть ли возможность для ускоренной процедуры предоставления Украине членства в Альянсе.

"Каждая демократическая страна в Европе имеет такое право – подавать на членство, и мы уважаем это право. Мы снова и снова говорим, что НАТО остается открытым, и мы это за последние годы показывали. [...] Конечно, решение об этом членстве должно приниматься всеми 30-ю членами, это консенсусное решение", – ответил Столтенберг.

По его словам, сейчас НАТО сосредоточено "на том, чтобы предоставлять такую непосредственную поддержку Украине, помогать Украине защищаться от российского вторжения".

"Это основная наша цель сейчас, стран-союзников НАТО", – подчеркнул Столтенберг.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

30 сентября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре.