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ПОЛИТИКА

Столтенберг ответил на вопрос о возможности предоставления Украине членства в НАТО

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Столтенберг: НАТО остается открытым
Столтенберг: НАТО остается открытым
Фото: ЕРА

Решение о вступлении Украины в НАТО будут принимать члены Альянса консенсусным решением, заявил на брифинге 30 сентября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, его выступление транслировало Общественное.

Один из журналистов спросил, есть ли возможность для ускоренной процедуры предоставления Украине членства в Альянсе.

"Каждая демократическая страна в Европе имеет такое право – подавать на членство, и мы уважаем это право. Мы снова и снова говорим, что НАТО остается открытым, и мы это за последние годы показывали. [...] Конечно, решение об этом членстве должно приниматься всеми 30-ю членами, это консенсусное решение", – ответил Столтенберг.

По его словам, сейчас НАТО сосредоточено "на том, чтобы предоставлять такую непосредственную поддержку Украине, помогать Украине защищаться от российского вторжения".

"Это основная наша цель сейчас, стран-союзников НАТО", – подчеркнул Столтенберг.

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30 сентября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре.

Контекст:

На фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе в 2014 году Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от внеблоковости. На протяжении последних лет Украина стремилась к членству в НАТО, курс на вступление в Альянс зафиксирован в ее Конституции.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО. Однако план действий по членству Украина не получила.

По итогам саммита НАТО в Мадриде (Испания), который проходил с 28-го по 30 июня 2022 года, лидеры Альянса утвердили новую стратегическую концепцию, в которой говорится, что Россия представляет "самую значительную и прямую угрозу" безопасности НАТО, а "сильная, независимая Украина жизненно необходима для стабильности евроатлантического пространства".

В конце августа вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что Украина больше не нуждается в предоставлении плана действий относительно членства в НАТО и рассчитывает на полноправное членство в Альянсе.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Украина, НАТО, Йенс Столтенберг, членство
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