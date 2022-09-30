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ВОЙНА В УКРАИНЕ

НАТО будет поддерживать Украину в борьбе с российской агрессией столько, сколько будет нужно – Столтенберг

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Альянс выразил решительную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины
Альянс выразил решительную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины
Фото: ЕРА

НАТО не является участником войны России против Украины, но будет поддерживать Украину в борьбе против агрессора. Об этом заявил на брифинге 30 сентября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, его выступление транслировало Общественное.

"Это остается агрессивной войной России против Украины, и также не меняется наша готовность поддерживать Украину. НАТО не является стороной этого конфликта, но мы поддерживаем Украину так, чтобы она могла реализовывать свое право на самозащиту, закрепленное в хартии ООН", – сказал генсек НАТО.

Он также от имени Альянса выразил "решительную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины".

"Мы будем и далее решительно предоставлять поддержку Украине, которая защищается от российской агрессии, столько, сколько будет нужно", – подчеркнул Столтенберг.

Он также повторил выражение, сказанное 9 сентября.

"Если Россия прекратит воевать – наступит мир, если Украина перестанет воевать, то она перестанет существовать как суверенное государство в Европе", – заявил генсек НАТО.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

Страны НАТО предоставляют Украине оборонную помощь, в том числе поставляют тяжелое вооружение и боеприпасы.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: НАТО, война, Йенс Столтенберг, агрессия, оборона, вторжение, российская агрессия, война России против Украины, конфликт, суверенитет, брифинг
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