НАТО будет поддерживать Украину в борьбе с российской агрессией столько, сколько будет нужно – Столтенберг

"Это остается агрессивной войной России против Украины, и также не меняется наша готовность поддерживать Украину. НАТО не является стороной этого конфликта, но мы поддерживаем Украину так, чтобы она могла реализовывать свое право на самозащиту, закрепленное в хартии ООН", – сказал генсек НАТО.

Он также от имени Альянса выразил "решительную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины".

"Мы будем и далее решительно предоставлять поддержку Украине, которая защищается от российской агрессии, столько, сколько будет нужно", – подчеркнул Столтенберг.

Он также повторил выражение, сказанное 9 сентября.

"Если Россия прекратит воевать – наступит мир, если Украина перестанет воевать, то она перестанет существовать как суверенное государство в Европе", – заявил генсек НАТО.

Война России против Украины. Главное (обновляется)