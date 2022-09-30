"Донецк, Луганск, Херсон, Запорожье, Крым – Украина". Столтенберг заявил, что РФ посягает на чужие территории

"Псевдореферендумы были организованы из Москвы и навязаны Украине с полным нарушением международного права. Этот захват земли – нелегальный и незаконный. Союзники НАТО не признают и не признают ни одной части этой территории частью России", – сказал Столтенберг.
Он призвал все государства "отбросить попытки России посягать на чужие территории".
"Эта земля – украинская. Донецк – это Украина. Луганск – это Украина. Херсон – это Украина и Запорожье – это Украина, так же, как и Крым", – подчеркнул генсек НАТО.
Столтенберг подчеркнул, что Россия пытается аннексировать 15% территории Украины, что соразмерно с площадью Португалии.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
30 сентября президент России Владимир Путин подписал "договоры" о "вхождении" в состав Российской Федерации временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, которые перед этим Россия, вопреки международному праву, признала "независимыми государствами".
С 23-го по 27 сентября на временно оккупированных Россией территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей прошли псевдореферендумы о присоединении этих регионов к России: люди "голосовали" под присмотром вооруженных лиц, на улицах и в палатках на рынках.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ни фейковые референдумы на временно оккупированных территориях Украины, ни гибридная "мобилизация" в РФ ничего не изменят в планах Украины по деоккупации своих территорий.
Германия, Италия, США, Великобритания, Сербия заявили о непризнании результатов псевдореферендумов. Их проведение осудила также Грузия и другие страны.
США также ввели против России новые экономические санкции. В санкционный список вошли 14 человек, связанных с военно-промышленным комплексом России, и 278 депутатов Государственной думы РФ.