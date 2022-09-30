"Донецк, Луганск, Херсон, Запорожье, Крым – Украина". Столтенберг заявил, что РФ посягает на чужие территории

"Псевдореферендумы были организованы из Москвы и навязаны Украине с полным нарушением международного права. Этот захват земли – нелегальный и незаконный. Союзники НАТО не признают и не признают ни одной части этой территории частью России", – сказал Столтенберг.

Он призвал все государства "отбросить попытки России посягать на чужие территории".

"Эта земля – украинская. Донецк – это Украина. Луганск – это Украина. Херсон – это Украина и Запорожье – это Украина, так же, как и Крым", – подчеркнул генсек НАТО.

Столтенберг подчеркнул, что Россия пытается аннексировать 15% территории Украины, что соразмерно с площадью Португалии.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

30 сентября президент России Владимир Путин подписал "договоры" о "вхождении" в состав Российской Федерации временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, которые перед этим Россия, вопреки международному праву, признала "независимыми государствами".