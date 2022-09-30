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"Донецк, Луганск, Херсон, Запорожье, Крым – Украина". Столтенберг заявил, что РФ посягает на чужие территории

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Столтенберг: Этот захват земли нелегальный и незаконный
Столтенберг: Этот захват земли – нелегальный и незаконный
Фото: ЕРА

Псевдореферендумы на оккупированной украинской территории организовала Россия "под дулом автомата" и они незаконны. Об этом заявил на брифинге 30 сентября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, его выступление с переводом на украинский язык транслировало Общественное.

"Псевдореферендумы были организованы из Москвы и навязаны Украине с полным нарушением международного права. Этот захват земли – нелегальный и незаконный. Союзники НАТО не признают и не признают ни одной части этой территории частью России", – сказал Столтенберг.

Он призвал все государства "отбросить попытки России посягать на чужие территории".

"Эта земля – украинская. Донецк – это Украина. Луганск – это Украина. Херсон – это Украина и Запорожье – это Украина, так же, как и Крым", – подчеркнул генсек НАТО.

Столтенберг подчеркнул, что Россия пытается аннексировать 15% территории Украины, что соразмерно с площадью Португалии.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

30 сентября президент России Владимир Путин подписал "договоры" о "вхождении" в состав Российской Федерации временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, которые перед этим Россия, вопреки международному праву, признала "независимыми государствами".

Контекст:

С 23-го по 27 сентября на временно оккупированных Россией территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей прошли псевдореферендумы о присоединении этих регионов к России: люди "голосовали" под присмотром вооруженных лиц, на улицах и в палатках на рынках.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ни фейковые референдумы на временно оккупированных территориях Украины, ни гибридная "мобилизация" в РФ ничего не изменят в планах Украины по деоккупации своих территорий.

ГерманияИталияСШАВеликобританияСербия заявили о непризнании результатов псевдореферендумов. Их проведение осудила также Грузия и другие страны.

США также ввели против России новые экономические санкции. В санкционный список вошли 14 человек, связанных с военно-промышленным комплексом России, и 278 депутатов Государственной думы РФ.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, НАТО, референдум, война, Йенс Столтенберг, аннексия, война России против Украины, брифинг
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