Зеленский поговорил с премьер-министром Японии, обсудили дальнейшую поддержку Украины

Первоочередное внимание Зеленский и Кисида уделили реакции международного сообщества на незаконные референдумы, которые Россия провела на временно оккупированных территориях Украины.
"Владимир Зеленский поблагодарил Фумио Кисиду за четкую поддержку Японией суверенитета и территориальной целостности нашего государства. Была отмечена важность осуждения премьер-министром Японии ядерного шантажа со стороны России во время его выступления на открытии 77-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке", – говорится в заявлении.
Президент также высоко оценил беспрецедентное для Японии оказание Украине нелетальной военной помощи, а также значительную финансовую и гуманитарную поддержку с начала полномасштабного вторжения РФ. По его словам, Украина рассчитывает, что поддержка "будет продолжаться и углубляться до полной победы над агрессором".
Кроме этого, лидеры обговорили вопросы макрофинансовой помощи Украине в условиях продолжающейся агрессии и обменялись мнениями по актуальным вопросам двусторонних отношений. В частности, Зеленский выразил надежду на то, что Япония активно присоединится к послевоенному восстановлению Украины.
После начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля Япония присоединилась к санкциям против России, передает Украине нелетальное оборонное оборудование, гуманитарную и финансовую помощь, власти страны последовательно осуждают российскую агрессию.
Кроме этого, с 24 февраля Япония приняла у себя 1600 украинцев, "несмотря на чрезвычайно жесткую политику эмиграции", говорил в начале августа посол Украины в Японии Сергей Корсунский.
23 августа Фумио Кисида заявил, что агрессия России против Украины является "возмутительным актом, который пошатнул основы международного устройства не только в Европе, но и в Азии". 21 сентября он призвал реформировать ООН, поскольку она не в состоянии эффективно отреагировать на российскую агрессию против Украины.