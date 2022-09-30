Зеленский поговорил с премьер-министром Японии, обсудили дальнейшую поддержку Украины

Первоочередное внимание Зеленский и Кисида уделили реакции международного сообщества на незаконные референдумы, которые Россия провела на временно оккупированных территориях Украины.

"Владимир Зеленский поблагодарил Фумио Кисиду за четкую поддержку Японией суверенитета и территориальной целостности нашего государства. Была отмечена важность осуждения премьер-министром Японии ядерного шантажа со стороны России во время его выступления на открытии 77-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке", – говорится в заявлении.

Президент также высоко оценил беспрецедентное для Японии оказание Украине нелетальной военной помощи, а также значительную финансовую и гуманитарную поддержку с начала полномасштабного вторжения РФ. По его словам, Украина рассчитывает, что поддержка "будет продолжаться и углубляться до полной победы над агрессором".

Кроме этого, лидеры обговорили вопросы макрофинансовой помощи Украине в условиях продолжающейся агрессии и обменялись мнениями по актуальным вопросам двусторонних отношений. В частности, Зеленский выразил надежду на то, что Япония активно присоединится к послевоенному восстановлению Украины.