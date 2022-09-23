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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Премьер Японии призвал реформировать ООН из-за злоупотребления РФ правом вето

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Кисида: Нам нужны действия в направлении реформ, а не просто разговоры
Кисида: Нам нужны действия в направлении реформ, а не просто разговоры
Фото: ЕРА

Премьер-министр Японии Фумио Кисида 21 сентября призвал реформировать Организацию Объединенных Наций, поскольку она не в состоянии эффективно отреагировать на российскую агрессию против Украины. Его выступление на заседании Генеральной Ассамблеи ООН транслировал YouTube-канал организации.

Кисида подчеркнул, что ООН не может должным образом ответить на российское вторжение в Украину из-за злоупотребления РФ правом вето.

"Раньше Организация Объединенных Наций играла главную роль в поддержании мира во всем мире, но фундамент международного порядка сейчас сильно пошатнулся", – сказал японский премьер.

По его словам, вторжением в Украину Россия нарушила философию и принципы Устава ООН, а также саму идею, что все страны обязаны соблюдать верховенство права.

"Мы должны осознать, что целостность Организации Объединенных Наций под угрозой из-за вторжения в Украину России, члена Совета Безопасности ООН", – отметил Кисида, добавив, что "нам нужны действия в направлении реформ, а не просто разговоры".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия в 2014 году оккупировала украинский Крым и начала боевые действия на востоке Украины. 24 февраля 2022 года РФ начала полномасштабное вторжение в Украину. 

При этом РФ является постоянным членом Совета Безопасности ООН и имеет в нем право вето.

Президент Украины Владимир Зеленский 21 сентября, выступая по видеосвязи на дебатах 77-й сессии Генассамблеи ООН, призвал лишить Россию права голоса в международных организациях и права вето в Совете Безопасности ООН.

Теги: Россия, Украина, ООН, Япония, реформы, война России против Украины, Фумио Кисида
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