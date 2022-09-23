Премьер Японии призвал реформировать ООН из-за злоупотребления РФ правом вето

Кисида: Нам нужны действия в направлении реформ, а не просто разговоры Фото: ЕРА

Кисида подчеркнул, что ООН не может должным образом ответить на российское вторжение в Украину из-за злоупотребления РФ правом вето.

"Раньше Организация Объединенных Наций играла главную роль в поддержании мира во всем мире, но фундамент международного порядка сейчас сильно пошатнулся", – сказал японский премьер.

По его словам, вторжением в Украину Россия нарушила философию и принципы Устава ООН, а также саму идею, что все страны обязаны соблюдать верховенство права.

"Мы должны осознать, что целостность Организации Объединенных Наций под угрозой из-за вторжения в Украину России, члена Совета Безопасности ООН", – отметил Кисида, добавив, что "нам нужны действия в направлении реформ, а не просто разговоры".

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