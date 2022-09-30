Зеленский призвал Раду поддержать закон о национализации всех российских активов в Украине

"Обращаюсь к народным депутатам Украины: на следующем заседании Верховной Рады Украины будет рассматриваться проект закона о национализации всех российских активов, который должен значительно упростить эту процедуру. Прошу поддержать этот законопроект без промедлений. Завершаем демонтаж российского влияния на Украину, Европу и мир", – сказал Зеленский.
Он сообщил также, что СНБО сегодня решил применить санкции к "значимым физическим и юридическим лицам России", которые так или иначе вовлечены в российскую агрессию.
3 марта Верховная Рада приняла закон об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов. Он предусматривал, что резиденты – это юрлица, которые работают в Украине, но среди их бенефициаров или основателей есть правительство РФ.
1 апреля украинский парламент принял еще один закон, который уточнил круг резидентов России, чьи активы в Украине будут изъяты принудительно.
21 апреля Верховная Рада приняла закон, упрощающий процедуру конфискации активов подсанкционных россиян и их сообщников. Президент Владимир Зеленский ветировал этот закон 5 мая. В Офисе президента объясняли, что принятый Радой в апреле нормативный акт содержал положения, которые противоречат Конституции Украины (в нем не было четких критериев, по которым на человека или компанию может распространяться действие санкций), а также наделял Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции новыми полномочиями, которые выходят за пределы компетенции НАПК.
12 мая парламент поддержал закон с предложениями президента, Зеленский подписал его.
Механизм законного изъятия активов, принадлежащих россиянам и признанных коллаборантами украинцев, начнет масштабную работу уже в этом году, заявлял 8 июня министр юстиции Денис Малюська.