Зеленский призвал Раду поддержать закон о национализации всех российских активов в Украине

"Обращаюсь к народным депутатам Украины: на следующем заседании Верховной Рады Украины будет рассматриваться проект закона о национализации всех российских активов, который должен значительно упростить эту процедуру. Прошу поддержать этот законопроект без промедлений. Завершаем демонтаж российского влияния на Украину, Европу и мир", – сказал Зеленский.

Он сообщил также, что СНБО сегодня решил применить санкции к "значимым физическим и юридическим лицам России", которые так или иначе вовлечены в российскую агрессию.