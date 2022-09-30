"Тысячи фамилий, тысячи компаний". СНБО вводит новые санкции против россиян, которые участвуют в российской агрессии

По словам президента, СНБО принял решение о применении санкций "к значимым физическим и юридическим лицам России, которые не нашли в себе мужества выступить в защиту человечности и международного права либо так или иначе вовлечены в агрессивные шаги против Украины и сообщества демократических народов".

В санкционном пакете – тысячи бизнесменов, чиновников и компаний, сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире общенационального телемарафона, который транслирует "1+1".

"В этих санкциях большой "пакет" российских олигархов, российских промышленных компаний, чиновников, депутатов Госдумы. Это очень большой проект. Мы над ним очень долго работали. Там тысячи фамилий, тысячи компаний, которые вошли в этот санкционный список", – сказал Данилов.