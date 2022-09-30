"Тысячи фамилий, тысячи компаний". СНБО вводит новые санкции против россиян, которые участвуют в российской агрессии

По словам президента, СНБО принял решение о применении санкций "к значимым физическим и юридическим лицам России, которые не нашли в себе мужества выступить в защиту человечности и международного права либо так или иначе вовлечены в агрессивные шаги против Украины и сообщества демократических народов".
В санкционном пакете – тысячи бизнесменов, чиновников и компаний, сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире общенационального телемарафона, который транслирует "1+1".
"В этих санкциях большой "пакет" российских олигархов, российских промышленных компаний, чиновников, депутатов Госдумы. Это очень большой проект. Мы над ним очень долго работали. Там тысячи фамилий, тысячи компаний, которые вошли в этот санкционный список", – сказал Данилов.
Украина и международное сообщество вводили санкции против России с 2014 года, когда был оккупирован Крым и начата война на Донбассе. После полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года санкции против России расширились и ужесточились.
Зеленский призывал Запад вводить еще больше санкций против агрессора. По его мнению, ограничения против России "должны нарастать, как ком снега", чтобы снести ее террористический потенциал.
В течение полномасштабной войны СНБО несколько раз вводил санкции против россиян. В частности, в июне были введены санкции против президента РФ Владимира Путина и еще 34 российских чиновников, в начале сентября – против 606 физических лиц, относящихся к руководящей верхушке России.