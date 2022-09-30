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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Тысячи фамилий, тысячи компаний". СНБО вводит новые санкции против россиян, которые участвуют в российской агрессии

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СНБО 30 сентября принял решение о новых санкциях
СНБО 30 сентября принял решение о новых санкциях
Фото: president.gov.ua

На заседании 30 сентября Совет национальной безопасности и обороны Украины решил ввести новый пакет санкций против ряда россиян и российских компаний, которые вовлечены в агрессию РФ против Украины. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в обращении, опубликованном в его Telegram.

По словам президента, СНБО принял решение о применении санкций "к значимым физическим и юридическим лицам России, которые не нашли в себе мужества выступить в защиту человечности и международного права либо так или иначе вовлечены в агрессивные шаги против Украины и сообщества демократических народов".

В санкционном пакете – тысячи бизнесменов, чиновников и компаний, сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире общенационального телемарафона, который транслирует "1+1"

"В этих санкциях большой "пакет" российских олигархов, российских промышленных компаний, чиновников, депутатов Госдумы. Это очень большой проект. Мы над ним очень долго работали. Там тысячи фамилий, тысячи компаний, которые вошли в этот санкционный список", – сказал Данилов. 

Контекст:

Украина и международное сообщество вводили санкции против России с 2014 года, когда был оккупирован Крым и начата война на Донбассе. После полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года санкции против России расширились и ужесточились.

Зеленский призывал Запад вводить еще больше санкций против агрессора. По его мнению, ограничения против России "должны нарастать, как ком снега", чтобы снести ее террористический потенциал.

В течение полномасштабной войны СНБО несколько раз вводил санкции против россиян. В частности, в июне были введены санкции против президента РФ Владимира Путина и еще 34 российских чиновников, в начале сентября – против 606 физических лиц, относящихся к руководящей верхушке России.

Теги: санкции, СНБО, Владимир Зеленский, российская агрессия, война России против Украины, Алексей Данилов
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