Верховная Рада может принять список санкций против России на 10 лет

По состоянию на 8 августа документ передан на рассмотрение комитета.
Согласно решению СНБО №563/2022, в перечень санкций входят:
В то же время ограничения не распространяются на россиян, которые проживают на территории Украины на законных основаниях, и компании, созданные гражданами РФ, функционирующие по украинскому законодательству .
Как сообщил народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк в Telegram, парламент рассмотрит решение СНБО по новым санкциям в отношении РФ на ближайшей пленарной неделе.
После вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада, а также Евросоюз ввели несколько пакетов санкций против России, а также стали массово отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.
По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 8,8 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – 11,6 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.
Президент Украины Владимир Зеленский регулярно призывает мировую общественность усиливать санкции в отношении России.