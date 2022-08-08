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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Верховная Рада может принять список санкций против России на 10 лет

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Рада может одобрить новые санкции против России на ближайшей пленарной неделе
Рада может одобрить новые санкции против России на ближайшей пленарной неделе
Фото: rada.gov.ua

В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления №7640 об утверждении решения Совета нацбезопасности и обороны Украины №563/2022 от 5 августа о введении санкций против России на 10 лет.

По состоянию на 8 августа документ передан на рассмотрение комитета.

Согласно решению СНБО №563/2022, в перечень санкций входят:

  1. Запрет на вывод капитала из Украины в пользу физических и юридических лиц России.
  2. Остановка действия разрешений на пользование недрами.
  3. Запрет на участие в приватизации или аренде государственного имущества.
  4. Запрет на публичные закупки товаров, работ, услуг, связанных с Россией.
  5. Запрет на захождение судов под флагом РФ в территориальные воды Украины.
  6. Запрет на приобретение ценных бумаг эмитентами, которые связаны с РФ.
  7. Запрет на инвестиции в Россию.
  8. Прекращение выдачи наличных денег по карточкам, выданным компаниями, которые связаны с Россией.
  9. Запрет на передачу технологий, прав на объекты интеллектуальной собственности лицам, связанным с Россией.
  10. Запрет на приобретение в собственность земельных участков лицам, связанным с Россией.

В то же время ограничения не распространяются на россиян, которые проживают на территории Украины на законных основаниях, и компании, созданные гражданами РФ, функционирующие по украинскому законодательству .

Как сообщил народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк в Telegram, парламент рассмотрит решение СНБО по новым санкциям в отношении РФ на ближайшей пленарной неделе.

Контекст:

После вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада, а также Евросоюз ввели несколько пакетов санкций против России, а также стали массово отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.

По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 8,8 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – 11,6 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.

Президент Украины Владимир Зеленский регулярно призывает мировую общественность усиливать санкции в отношении России.

Теги: Верховная Рада, Россия, Украина, санкции, СНБО, депутаты, запрет, законодательство, война России против Украины, Ярослав Железняк
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