Верховная Рада может принять список санкций против России на 10 лет

Рада может одобрить новые санкции против России на ближайшей пленарной неделе Фото: rada.gov.ua

По состоянию на 8 августа документ передан на рассмотрение комитета.

Согласно решению СНБО №563/2022, в перечень санкций входят:

Запрет на вывод капитала из Украины в пользу физических и юридических лиц России. Остановка действия разрешений на пользование недрами. Запрет на участие в приватизации или аренде государственного имущества. Запрет на публичные закупки товаров, работ, услуг, связанных с Россией. Запрет на захождение судов под флагом РФ в территориальные воды Украины. Запрет на приобретение ценных бумаг эмитентами, которые связаны с РФ. Запрет на инвестиции в Россию. Прекращение выдачи наличных денег по карточкам, выданным компаниями, которые связаны с Россией. Запрет на передачу технологий, прав на объекты интеллектуальной собственности лицам, связанным с Россией. Запрет на приобретение в собственность земельных участков лицам, связанным с Россией.

В то же время ограничения не распространяются на россиян, которые проживают на территории Украины на законных основаниях, и компании, созданные гражданами РФ, функционирующие по украинскому законодательству .

Как сообщил народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк в Telegram, парламент рассмотрит решение СНБО по новым санкциям в отношении РФ на ближайшей пленарной неделе.