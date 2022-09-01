В Минюсте анонсировали иски о конфискации активов Януковича, Курченко и Дерипаски

По ее словам, сейчас идет сбор доказательств и необходимых документов от уполномоченных государственных органов. Подать иски ведомство планирует в течение месяца.

"Минюст не останавливается и уже в течение сентября будет пытаться подать новые иски о взыскании в доход государства активов Виктора Януковича, Сергея Курченко, Олега Дерипаски и других подсанкционных лиц", – отметила она.

Мудрая напомнила, что первый такой иск Минюст подал в Высший антикоррупционный суд 24 августа – и уже 1 сентября тот в полном объеме его удовлетворил, решив взыскать в доход государства активы подсанкционного российского олигарха Владимира Евтушенкова, которого называют человеком из ближайшего круга президента РФ Владимира Путина.

1 сентября Центр противодействия коррупции сообщил, что ВАКС конфисковал у Евтушенкова 17 объектов недвижимости общей площадью почти 100 тыс. м², а также доли олигарха в нескольких украинских фирмах.