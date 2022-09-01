В Минюсте анонсировали иски о конфискации активов Януковича, Курченко и Дерипаски

По ее словам, сейчас идет сбор доказательств и необходимых документов от уполномоченных государственных органов. Подать иски ведомство планирует в течение месяца.
"Минюст не останавливается и уже в течение сентября будет пытаться подать новые иски о взыскании в доход государства активов Виктора Януковича, Сергея Курченко, Олега Дерипаски и других подсанкционных лиц", – отметила она.
Мудрая напомнила, что первый такой иск Минюст подал в Высший антикоррупционный суд 24 августа – и уже 1 сентября тот в полном объеме его удовлетворил, решив взыскать в доход государства активы подсанкционного российского олигарха Владимира Евтушенкова, которого называют человеком из ближайшего круга президента РФ Владимира Путина.
1 сентября Центр противодействия коррупции сообщил, что ВАКС конфисковал у Евтушенкова 17 объектов недвижимости общей площадью почти 100 тыс. м², а также доли олигарха в нескольких украинских фирмах.
Янукович был избран президентом Украины в 2010 году. 22 февраля 2014 года, после трех месяцев протестов на Майдане, Верховная Рада признала его самоустранившимся от должности и не выполняющим свои обязанности, после чего были объявлены новые президентские выборы. В том же месяце Янукович покинул Украину, сейчас он с семьей проживает в России.
В январе 2019 года Янукович был заочно признан Оболонским райсудом Киева виновным в государственной измене, пособничестве в ведении агрессивной войны и приговорен к 13 годам лишения свободы. Также Януковича подозревают в госизмене из-за подписания Харьковских соглашений в 2010 году, в организации теракта и совершении умышленных убийств на Майдане в 2014-м.
Курченко – беглый украинский бизнесмен, владелец группы компаний ВЕТЭК и медиахолдинга UMH Group. После смены власти в феврале 2014 года он покинул Украину и получил российское гражданство. В отношении Курченко украинские правоохранители расследуют несколько уголовных производств, в Украине он объявлен в розыск.
Дерипаска – российский миллиардер, основатель фонда "Вольное дело". Он занимает 50-е место в списке самых богатых россиян, составленном Forbes. Состояние Дерипаски издание оценивает в $1,7 млрд.
10 марта правительство Великобритании расширило список лиц, по отношению к которым вводятся санкции из-за агрессии России против Украины. В него попали семь человек, среди которых и Дерипаска. Британское правительство назвало его прокремлевским олигархом, связанным с президентом РФ Владимиром Путиным.