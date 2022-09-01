ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

В Минюсте анонсировали иски о конфискации активов Януковича, Курченко и Дерипаски

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Подать иски Минюст планирует в течение месяца
Подать иски Минюст планирует в течение месяца
Фото: Міністерство юстиції України / Facebook

Министерство юстиции Украины инициирует новые иски о взыскании в доход государства частных активов подсанкционных лиц, в том числе бежавших из Украины бывшего президента Виктора Януковича, бизнесмена Сергея Курченко и российского олигарха Олега Дерипаски. Об этом "Интерфакс-Украина" сообщило 1 сентября, ссылаясь на заместителя главы Минюста Ирину Мудрую.

По ее словам, сейчас идет сбор доказательств и необходимых документов от уполномоченных государственных органов. Подать иски ведомство планирует в течение месяца.

"Минюст не останавливается и уже в течение сентября будет пытаться подать новые иски о взыскании в доход государства активов Виктора Януковича, Сергея Курченко, Олега Дерипаски и других подсанкционных лиц", – отметила она.

Мудрая напомнила, что первый такой иск Минюст подал в Высший антикоррупционный суд 24 августа – и уже 1 сентября тот в полном объеме его удовлетворил, решив взыскать в доход государства активы подсанкционного российского олигарха Владимира Евтушенкова, которого называют человеком из ближайшего круга президента РФ Владимира Путина.

1 сентября Центр противодействия коррупции сообщил, что ВАКС конфисковал у Евтушенкова 17 объектов недвижимости общей площадью почти 100 тыс. м², а также доли олигарха в нескольких украинских фирмах.

Контекст:

Янукович был избран президентом Украины в 2010 году. 22 февраля 2014 года, после трех месяцев протестов на Майдане, Верховная Рада признала его самоустранившимся от должности и не выполняющим свои обязанности, после чего были объявлены новые президентские выборы. В том же месяце Янукович покинул Украину, сейчас он с семьей проживает в России.

В январе 2019 года Янукович был заочно признан Оболонским райсудом Киева виновным в государственной измене, пособничестве в ведении агрессивной войны и приговорен к 13 годам лишения свободы. Также Януковича подозревают в госизмене из-за подписания Харьковских соглашений в 2010 году, в организации теракта и совершении умышленных убийств на Майдане в 2014-м.

Курченко – беглый украинский бизнесмен, владелец группы компаний ВЕТЭК и медиахолдинга UMH Group. После смены власти в феврале 2014 года он покинул Украину и получил российское гражданство. В отношении Курченко украинские правоохранители расследуют несколько уголовных производств, в Украине он объявлен в розыск.

Дерипаска – российский миллиардер, основатель фонда "Вольное дело". Он занимает 50-е место в списке самых богатых россиян, составленном Forbes. Состояние Дерипаски издание оценивает в $1,7 млрд.

10 марта правительство Великобритании расширило список лиц, по отношению к которым вводятся санкции из-за агрессии России против Украины. В него попали семь человек, среди которых и Дерипаска. Британское правительство назвало его прокремлевским олигархом, связанным с президентом РФ Владимиром Путиным.

Теги: Виктор Янукович, Сергей Курченко, Министерство юстиции, Владимир Евтушенков, Олег Дерипаска, активы, конфискация, ВАКС
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Счастье – это быть мужчиной красивой женщины". Ющенко рассказал о характере своей жены
"Счастье – это быть мужчиной красивой женщины". Ющенко рассказал о характере своей жены
Фронтмен Red Hot Chili Peppers в Майами вышел на сцену с украинским флагом. Фото
Фронтмен Red Hot Chili Peppers в Майами вышел на сцену с украинским флагом. Фото
"Дождитесь меня. Обещаете?" Jerry Heil в сине-желтом наряде снялась на фоне Беркли, студенткой которого стала
"Дождитесь меня. Обещаете?" Jerry Heil в сине-желтом наряде снялась на фоне Беркли, студенткой которого стала
"Такая настоящая", "Красота". Каменских снялась в ультрамини. Фото
"Такая настоящая", "Красота". Каменских снялась в ультрамини. Фото
Дирижера Оксану Лынив хотят лишить звания почетного амбассадора Львова за сотрудничество с музыкантами из РФ
Дирижера Оксану Лынив хотят лишить звания почетного амбассадора Львова за сотрудничество с музыкантами из РФ
Постройневшая Тина Кароль снялась в прозрачном мини-платье с глубоким декольте. Видео
Постройневшая Тина Кароль снялась в прозрачном мини-платье с глубоким декольте. Видео
46-летний Антон Фридлянд стал отцом
46-летний Антон Фридлянд стал отцом
Что делать тем, кто хочет вернуться в Украину, но боится. Советы психолога
Что делать тем, кто хочет вернуться в Украину, но боится. Советы психолога
Dzidzio показал фото с матерью после разлуки
Dzidzio показал фото с матерью после разлуки
"Ноги, как лапы у птеродактиля", "Смотреть такое неприятно". Волочкова возмутила сеть своим новым роликом
"Ноги, как лапы у птеродактиля", "Смотреть такое неприятно". Волочкова возмутила сеть своим новым роликом
"Какое оно гадкое". Гордон показал, как россиянка напала на украинок за границей
"Какое оно гадкое". Гордон показал, как россиянка напала на украинок за границей
Фронтмен Kozak System Леньо: Поздно объяснять гламурной телке, которая выставляет фото из Египта на пляже, что можно это делать деликатнее
Фронтмен Kozak System Леньо: Поздно объяснять гламурной телке, которая выставляет фото из Египта на пляже, что можно это делать деликатнее
"От ногтей меня физически тошнит", "О боже, нет!" 19-летняя дочь Мосс показала свой педикюр
"От ногтей меня физически тошнит", "О боже, нет!" 19-летняя дочь Мосс показала свой педикюр
"Юбка уже коротковата", "Какая хрупкая". 29-летняя Соловий примерила школьную форму. Фото
"Юбка уже коротковата", "Какая хрупкая". 29-летняя Соловий примерила школьную форму. Фото
Педан рассказал, где будет учиться его дочь. Стоимость ее обучения составляет 80 тыс. грн в год
Педан рассказал, где будет учиться его дочь. Стоимость ее обучения составляет 80 тыс. грн в год
Фреймут: За границей я одна "из". Если меня завтра здесь не станет, меня просто тихонько похоронят
Фреймут: За границей я – одна "из". Если меня завтра здесь не станет, меня просто тихонько похоронят
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Казахи гоняют русских фашистов". Гордон опубликовал видео россиянки, пожаловавшейся на "недружелюбие" казахов (99455)
2
"Я отправила скрины и сказала: "Вот это все будет в полиции". Экс-жена Узелкова заявила, что муж угрожал и запугивал ее (45632)
3
"Что за красота!" 47-летняя Лонгория вышла в свет без бюстгальтера (28939)
4
"Кива в главной роли?" Гордон показал новую версию "Собачьего сердца" с Шариковым-путинистом (28754)
5
"Пани Ле сияет красотой", "Красивая – нет слов". Никитюк восхитила сеть своими новыми атмосферными фото (25173)
6
"Такого красивого мужика прятала!", "Молодец, что вышел из тени". Цибульская перестала скрывать своего мужа. Видео (22596)
7
"Какое оно гадкое". Гордон показал, как россиянка напала на украинок за границей (20232)
8
Тина Кароль покинула Украину. Названа страна, в которую уехала певица (18982)
 
 
 
 