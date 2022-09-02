ВАКС впервые конфисковал активы российского олигарха

"Кто это такой? Один из самых богатых россиян, который серьезно так залез в Украину. Трижды (в 2008, 2010 и 2011 годах) получал именные пистолеты "Форт" от Януковича. И имел полное содействие со стороны тогдашней украинской власти",– написали в Центре противодействия коррупции.

В частности, ВАКС конфисковал у Евтушенкова 17 объектов недвижимости общей площадью почти 100 тыс. м², а также доли олигарха в нескольких украинских фирмах, а именно:

42,09% в ООО "Электрозавод-ВИТ" (Запорожье);

59,2% в ООО "ИТМ-Украина" (Киев);

59,2% в ООО "Смарт Диджитал Солюшнс" (Киев);

42,09% в ООО Научно инженерный центр "ЗТЗ-Сервис" (Запорожье);

34,21% в АО Украинский научно-исследовательский проектно-конструкторский и технологический институт трансформаторостроения (Запорожье).

"Но это далеко не единственный российский олигарх, имеющий серьезное положение в Украине. Ждем новых исков от правительства. На очереди– имущество Дерипаски, Бабакова, Ротенберга, Фридмана, Миллера и других путинских олигархов”,– написали в ГПК.