ВАКС впервые конфисковал активы российского олигарха

"Кто это такой? Один из самых богатых россиян, который серьезно так залез в Украину. Трижды (в 2008, 2010 и 2011 годах) получал именные пистолеты "Форт" от Януковича. И имел полное содействие со стороны тогдашней украинской власти",– написали в Центре противодействия коррупции.
В частности, ВАКС конфисковал у Евтушенкова 17 объектов недвижимости общей площадью почти 100 тыс. м², а также доли олигарха в нескольких украинских фирмах, а именно:
"Но это далеко не единственный российский олигарх, имеющий серьезное положение в Украине. Ждем новых исков от правительства. На очереди– имущество Дерипаски, Бабакова, Ротенберга, Фридмана, Миллера и других путинских олигархов”,– написали в ГПК.
По состоянию на 2021 год активы Владимира Евтушенкова оценивали в 3,4 млрд. долларов. Принадлежащая ему корпорация "Система" владеет концерном "РТИ Системы"– одной из крупнейших оборонных компаний мира.
В середине апреля 2022 года Евтушенков попал под санкции Великобритании, после чего передал 10% акций сыну и не является контролирующим акционером, также он вышел из совета директоров "АФК Система".