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Украинская ассоциация платежных систем заявила, что Бюро экономической безопасности давит на финансовые учреждения

Ассоциация считает, что действия БЭБ могут выходить за пределы его задач и полномочий
Ассоциация считает, что действия БЭБ могут выходить за пределы его задач и полномочий
Фото: mfu.if.ua

Украинская ассоциация платежных систем (УАПС), которая сейчас реорганизуется в Международную ассоциацию платежного рынка (GAPM) обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому, премьер-министру Украины Денису Шмигалю, народным депутатам и Совету бизнес-омбудсмена с просьбой обратить внимание на ситуацию с Бюро экономической безопасности. Об этом идет речь в письмах за подписью президента УАПС Галины Хейло, опубликованных на сайте организации 2 сентября.

Авторы документа утверждают, что БЭБ оказывает давление на на финансовые учреждения, платежные организации и украинское сообщество финтех- и инновационных компаний. В письме они подчеркивают, что компании этого сектора занимаются волонтерской и гуманитарной работой, поддерживают армию.

По имеющейся у Ассоциации информации, БЭБ Украины с августа 2022 года посылает запросы в обслуживающие банки, которые являются участниками Ассоциации, о получении доступа к информации, содержащей банковскую тайну. Речь идет о движении денег по счетам небанковского финансового сектора, а именно платежных организаций платежных систем, лидеров рынка по переводу средств инициированных с помощью программно-технических комплексов самообслуживания и т.д. Запросы посылаются за подписью заместителя директора Александра Кучеренко, при исполнителе Евгении Леженко, сказано в письме.

Положения закона Украины "О Бюро экономической безопасности Украины" предусматривают такие полномочия, но, отмечают в "УАПС", есть сомнения в законности, обоснованности и необходимости запросов, так как они не содержат никаких обоснований и четких полномочий, только ссылки на нормы законодательства.

"Указанные действия Бюро экономической безопасности Украины по безосновательному требованию информации значительного объема, содержащей банковскую тайну и касающейся множества финансовых учреждений за значительный запрашиваемый период, имеет все признаки произвольного вмешательства в законную хозяйственную деятельность субъектов хозяйствования и противоречит требованиям Конституции Украины, Уголовного процессуального кодекса Украины, Закона Украины "О Бюро экономической безопасности Украины" о законности и обоснованности", – отмечается в письме руководства УАПС.

Ассоциация считает, что действия БЭБ могут выходить за пределы задач и полномочий, а также могут расцениваться как безосновательное опосредованное вмешательство в хозяйственную деятельность и давление на множество финансовых учреждений – как банковских, так и небанковских.

"Есть необходимость в объективном выяснении обстоятельств, послуживших предпосылками для начала указанных, безосновательных запросов. Указанные действия Бюро экономической безопасности Украины могут создавать негативные инвестиционные и репутационные последствия для хозяйствующих субъектов и значительно вредят инвестиционной политике Украины", – говорится в обращениях.

Теги: банки, бизнес, Бюро экономической безопасности, письмо
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