Суд передал ВСУ незаконно ввезенное военное обмундирование на 5 млн грн

Защитная амуниция и другие товары были изъяты во время обысков в мае. Среди них – 20 тепловизоров, 190 бронепластин, 500 тактических очков, почти 600 наколенников и налокотников и другое обмундирование.

Общая стоимость имущества оценивается в 5 млн грн. Суд принял решения передать его Вооруженным силам Украины.

"Товары были приобретены за волонтерские средства. Их завозили на территорию Украины под видом гуманитарной помощи по поддельным документам от имени официальных благотворительных организаций для дальнейшей реализации на внутреннем рынке по завышенным ценам", – говорится в заявлении БЭБ.

Два фигуранта этого дела обвиняются в отмывании средств и уклонении от уплаты налогов. Один из них арестован, сообщает бюро.



