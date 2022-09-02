Electrolux продает российский бизнес местному менеджменту

"Вторжение России в Украину и последующие санкции против Москвы сделали невозможным продолжение деятельности Electrolux в стране. Решение передать российский бизнес местному управлению призвано обеспечить ответственный и контролируемый выход. Выделенная компания продолжит обслуживать технику. Electrolux в дальнейшем не намерена поставлять бытовую технику продаваемой компании", – говорится в сообщении компании.

В России в 2021 году продажи Electrolux составили 4% от продаж Business Area Europe и 1,6% от продаж всей группы компаний. В середине июля Electrolux Professional объявила, что продаст бизнес и покинет страну Россию.