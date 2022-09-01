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ВАКС впервые конфисковал активы российского олигарха

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Евтушенков один из богатейших людей России
Евтушенков – один из богатейших людей России
Фото: ЕРА

Высший антикоррупционный суд постановил арестовать имущество российского олигарха Владимира Евтушенкова. Это первое подобное решение украинского суда. Об этом 1 сентября сообщил Центр противодействия коррупции на своей странице в Facebook.

"Кто это такой? Один из самых богатых россиян, который серьезно так залез в Украину. Трижды (в 2008, 2010 и 2011 годах) получал именные пистолеты "Форт" от Януковича. И имел полное содействие со стороны тогдашней украинской власти", – написали в Центре противодействия коррупции.

В частности, ВАКС конфисковал у Евтушенкова 17 объектов недвижимости общей площадью почти 100 тыс. м², а также доли олигарха в нескольких украинских фирмах, а именно:

  • 42,09% в ООО "Электрозавод-ВИТ" (Запорожье);
  • 59,2% в ООО "ИТМ-Украина" (Киев);
  • 59,2% в ООО "Смарт Диджитал Солюшнс" (Киев);
  • 42,09% в ООО Научно инженерный центр "ЗТЗ-Сервис" (Запорожье);
  • 34,21% в АО "Украинский научно-исследовательский проектно-конструкторский и технологический институт трансформаторостроения" (Запорожье).

"Но это далеко не единственный российский олигарх, имеющий серьезное состояние в Украине. Ждем новых исков от правительства. На очереди – имущество Дерипаски, Бабакова, Ротенберга, Фридмана, Миллера и других путинских олигархов”, – написали в ЦПК.

https://www.facebook.com/antac.ua/posts/pfbid07QYJpRrdkpnLkQjDzN9qBHxS3t8YQ85e2ayocryjaJQzr5PPLpPPe79WgrMU8SAMl

Контекст:

По состоянию на 2021 год активы Владимира Евтушенкова оценивали в 3,4 млрд долларов. Принадлежащая ему корпорация “Система” владеет концерном "РТИ Системы", который входит в крупнейшие оборонные компании мира.

В середине апреля 2022 года Евтушенков попал под санкции Великобритании, после чего передал 10% акций сыну и не является контролирующим акционером, также он вышел из совета директоров "АФК Система".

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