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Великобритания ввела санкции против России: Мы никогда не признаем аннексию украинских территорий

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Великобритания не признает результатов фиктивных референдумов и какой-либо аннексии украинской территории, заявил глава МИД
Великобритания не признает результатов фиктивных референдумов и какой-либо аннексии украинской территории, заявил глава МИД
Фото: depositphotos.com

Министерство иностранных дел Великобритании объявило о новых санкционных ограничениях для России в ответ на аннексию РФ украинских территорий. Об этом говорится в сообщении на сайте парламента, опубликованном 30 сентября.

Великобритания предотвратит доступ России к консультационным услугам в области IT, к сотрудничеству в архитектурных, инженерных, рекламных, аудиторских сферах. Кроме того, закроет доступ к юридическим консультациям по сделкам. Как говорится в сообщении, Россия зависит от западных стран в юридическом плане: 85% всех услуг импортируются из стран G7, на Лондон, "который является международным юридическим центром", приходится 59% этого импорта. После введения ограничений возможности российского бизнеса работать на международном уровне ограничены, сказано в документе.

Кроме того, МИД Великобритании ввел санкции против Эльвиры Набиуллиной, главы Центрального банка РФ. По мнению министерства, Набиуллина сыграла важную роль в "распространении рубля на украинские территории, которые временно контролируются Россией". 

Также теперь запрещен экспорт почти 700 товаров из Великобритании в Россию. Список включает сотни товаров, которые имеют решающее значение для производства в обрабатывающем секторе РФ.

"Великобритания категорически осуждает заявление [президента РФ Владимира] Путина о незаконной аннексии украинской территории. Мы никогда не признаем ни результатов этих фиктивных референдумов, ни какой-либо аннексии украинской территории. Российский режим должен быть привлечен к ответственности за это отвратительное нарушение международного права. Вот почему мы работаем с нашими международными партнерами, чтобы усилить экономическое давление за счет новых запретов на целевые услуги. То, что происходит в Украине, важно для всех нас, и Великобритания сделает все возможное, чтобы помочь в их борьбе за свободу", – заявил министр иностранных дел Джеймс Клеверли.

Сегодня Путин подписал "договоры" о "вхождении" в состав Российской Федерации временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, которые перед этим Россия, вопреки международному праву, признала "независимыми государствами".

Контекст:

С 23-го по 27 сентября на временно оккупированных Россией территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей прошли псевдореферендумы о присоединении этих регионов к России: люди "голосовали" под присмотром вооруженных лиц, на улицах и в палатках на рынках.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ни фейковые референдумы на временно оккупированных территориях Украины, ни гибридная "мобилизация" в РФ ничего не изменят в планах Украины по деоккупации своих территорий.

ГерманияИталияСШАВеликобританияСербия заявили о непризнании результатов псевдореферендумов. Их проведение осудила также Грузия.

США также ввели против России новые экономические санкции. В санкционный список вошли 14 человек, связанных с военно-промышленным комплексом России, и 278 депутатов Государственной думы РФ.

Теги: Украина, Великобритания, санкции, референдум, аннексия, экспорт, МИД Великобритании, российская агрессия, война России против Украины
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