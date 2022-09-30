Великобритания ввела санкции против России: Мы никогда не признаем аннексию украинских территорий

Великобритания предотвратит доступ России к консультационным услугам в области IT, к сотрудничеству в архитектурных, инженерных, рекламных, аудиторских сферах. Кроме того, закроет доступ к юридическим консультациям по сделкам. Как говорится в сообщении, Россия зависит от западных стран в юридическом плане: 85% всех услуг импортируются из стран G7, на Лондон, "который является международным юридическим центром", приходится 59% этого импорта. После введения ограничений возможности российского бизнеса работать на международном уровне ограничены, сказано в документе.

Кроме того, МИД Великобритании ввел санкции против Эльвиры Набиуллиной, главы Центрального банка РФ. По мнению министерства, Набиуллина сыграла важную роль в "распространении рубля на украинские территории, которые временно контролируются Россией".

Также теперь запрещен экспорт почти 700 товаров из Великобритании в Россию. Список включает сотни товаров, которые имеют решающее значение для производства в обрабатывающем секторе РФ.

"Великобритания категорически осуждает заявление [президента РФ Владимира] Путина о незаконной аннексии украинской территории. Мы никогда не признаем ни результатов этих фиктивных референдумов, ни какой-либо аннексии украинской территории. Российский режим должен быть привлечен к ответственности за это отвратительное нарушение международного права. Вот почему мы работаем с нашими международными партнерами, чтобы усилить экономическое давление за счет новых запретов на целевые услуги. То, что происходит в Украине, важно для всех нас, и Великобритания сделает все возможное, чтобы помочь в их борьбе за свободу", – заявил министр иностранных дел Джеймс Клеверли.

Сегодня Путин подписал "договоры" о "вхождении" в состав Российской Федерации временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, которые перед этим Россия, вопреки международному праву, признала "независимыми государствами".