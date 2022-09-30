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США ввели санкции против России в ответ на аннексию украинских территорий

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США ввели санкции против 278 депутатов Государственной думы РФ
США ввели санкции против 278 депутатов Государственной думы РФ
Фото: depositphotos.com

США ввели новые экономические санкции против России за аннексию захваченных территорий Украины. Об этом говорится в сообщении министерства финансов США, опубликованном 30 сентября.

Управление по контролю за иностранными активами добавило в санкционный список 14 человек, связанных с военно-промышленным комплексом России, в том числе двух международных поставщиков, трех ключевых руководителей российской финансовой инфраструктуры, ближайших родственников некоторых высокопоставленных чиновников РФ.

Кроме того, под санкции попали 278 депутатов Государственной думы РФ, которые "позволили России провести фиктивные "референдумы" и аннексировать территорию", говорится в сообщении. Также Управление по контролю за иностранными активами выпустило новое руководство, которое предупреждает о повышенном риске санкций против третьих стран за оказание политической или экономической поддержки России.

"Мы не будем стоять в стороне, пока Путин обманным путем пытается аннексировать части Украины. Министерство финансов и правительство США предпринимают сегодня масштабные действия, чтобы еще больше ослабить и без того деградировавший военно-промышленный комплекс России и подорвать его способность вести незаконную войну", – заявила министр финансов США Джанет Йеллен.

Кроме того, как говорится в заявлении, министерство торговли США добавило 57 компаний в свой список нарушителей экспортного контроля, а Госдепартамент добавил в свой список визовых ограничений более 900 человек.

Контекст:

С 23-го по 27 сентября на временно оккупированных Россией территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей прошли псевдореферендумы о присоединении этих регионов к России: люди "голосовали" под присмотром вооруженных лиц, на улицах и в палатках на рынках.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ни фейковые "референдумы" на временно оккупированных территориях Украины, ни гибридная "мобилизация" в РФ ничего не изменят в планах Украины по деоккупации своих территорий. В МИД Украины призвали партнеров осудить намерения РФ провести псевдореферендумы и ввести против нее новые санкции.

О непризнании результатов псевдореферендумов заявили ГерманияИталияСШАВеликобританияСербия. Проведение фиктивных "референдумов" осудила Грузия.

29 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании "государственного суверенитета и независимости" Запорожской и Херсонской областей Украины ("независимость" "ЛДНР" Россия признала 21 февраля).

30 сентября Путин подписал "договоры" о "вхождении" в состав Российской Федерации временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, которые перед этим Россия, вопреки международному праву, признала "независимыми государствами".

Теги: США, Украина, санкции, референдум, захват, Министерство финансов, аннексия, российская агрессия, война России против Украины, Джанет Йеллен
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