США ввели санкции против России в ответ на аннексию украинских территорий

Управление по контролю за иностранными активами добавило в санкционный список 14 человек, связанных с военно-промышленным комплексом России, в том числе двух международных поставщиков, трех ключевых руководителей российской финансовой инфраструктуры, ближайших родственников некоторых высокопоставленных чиновников РФ.

Кроме того, под санкции попали 278 депутатов Государственной думы РФ, которые "позволили России провести фиктивные "референдумы" и аннексировать территорию", говорится в сообщении. Также Управление по контролю за иностранными активами выпустило новое руководство, которое предупреждает о повышенном риске санкций против третьих стран за оказание политической или экономической поддержки России.

"Мы не будем стоять в стороне, пока Путин обманным путем пытается аннексировать части Украины. Министерство финансов и правительство США предпринимают сегодня масштабные действия, чтобы еще больше ослабить и без того деградировавший военно-промышленный комплекс России и подорвать его способность вести незаконную войну", – заявила министр финансов США Джанет Йеллен.

We will not stand by as Putin fraudulently attempts to annex parts of Ukraine. The U.S. is taking sweeping action today to further weaken Russia’s already degraded military industrial complex and undermine its ability to wage its illegal war. https://t.co/m5MYw7uhqq — Secretary Janet Yellen (@SecYellen) September 30, 2022

Кроме того, как говорится в заявлении, министерство торговли США добавило 57 компаний в свой список нарушителей экспортного контроля, а Госдепартамент добавил в свой список визовых ограничений более 900 человек.