"Усилим ограничительные меры". Страны ЕС осудили незаконную аннексию Россией новых территорий Украины

"Мы решительно отвергаем и безоговорочно осуждаем незаконную аннексию Россией Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины. Умышленно подрывая основанный на правилах международный порядок и грубо нарушая фундаментальные права Украины на независимость, суверенитет и территориальную целостность, основные принципы, закрепленные в Уставе ООН и международном праве, Россия ставит под угрозу глобальную безопасность", – говорится в заявлении.
Государства – члены ЕС заявили, что не признают и никогда не признают ни незаконные "референдумы", организованные Россией как предлог для дальнейшего нарушения независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, ни их сфальсифицированные и незаконные результаты.
"Мы никогда не признаем эту незаконную аннексию. Эти решения являются недействительными и не могут иметь какой-либо юридической силы. Крым, Херсон, Запорожье, Донецк и Луганск – это Украина. Мы призываем все государства и международные организации безоговорочно отказаться от этой незаконной аннексии", – говорится в документе.
Авторы заявления подчеркнули, что Европейский союз решительно поддерживает Украину и ее народ перед лицом агрессивной войны России, а также последней эскалации со стороны Москвы.
"Мы непоколебимы в нашей поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины. Украина осуществляет свое законное право на защиту от российской агрессии, чтобы восстановить полный контроль над своей территорией и имеет право на освобождение оккупированных территорий в пределах своих международно признанных границ", – отметили в документе.
В Евросовете пообещали, что ядерные угрозы со стороны Кремля, военная мобилизация, попытки ложно представить территорию Украины как российской и заявления о том, что война теперь может идти на территории России, не поколеблют решимости стран ЕС. Европейский союз продолжит оказывать экономическую, военную, социальную и финансовую поддержку Украине столько, сколько потребуется.
"Мы усилим наши ограничительные меры в ответ на противоправные действия России. Они еще больше усилят давление на Россию, чтобы она прекратила агрессивную войну", – говорится также в заявлении.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
С 23-го по 27 сентября на временно оккупированных Россией территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей прошли псевдореферендумы о присоединении этих регионов к России: люди "голосовали" под присмотром вооруженных лиц, на улицах и в палатках на рынках.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ни фейковые "референдумы" на временно оккупированных территориях Украины, ни гибридная "мобилизация" в РФ ничего не изменят в планах Украины по деоккупации своих территорий. В МИД Украины призвали партнеров осудить намерения РФ провести псевдореферендумы и ввести против нее новые санкции.
Главы МИД "Группы семи" заявили, что не признают результатов "референдумов", которые российские оккупанты начали проводить на захваченных украинских территориях. Президент США Джо Байден назвал голосование "бутафорией".
Великобритания ввела санкции в связи с "референдумами". Применить ограничения планируют Канада и Евросоюз.
О непризнании результатов псевдореферендумов заявили Германия, Италия, США, Великобритания, Сербия. Проведение фиктивных "референдумов" осудила Грузия.
29 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании "государственного суверенитета и независимости" Запорожской и Херсонской областей Украины ("независимость" "ЛДНР" Россия признала 21 февраля).
30 сентября Путин подписал "договоры" о "вхождении" в состав Российской Федерации временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, которые перед этим Россия, вопреки международному праву, признала "независимыми государствами".