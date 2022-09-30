"Усилим ограничительные меры". Страны ЕС осудили незаконную аннексию Россией новых территорий Украины

"Мы никогда не признаем эту незаконную аннексию", – заявили в Евросовете Фото: depositphotos.com

"Мы решительно отвергаем и безоговорочно осуждаем незаконную аннексию Россией Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины. Умышленно подрывая основанный на правилах международный порядок и грубо нарушая фундаментальные права Украины на независимость, суверенитет и территориальную целостность, основные принципы, закрепленные в Уставе ООН и международном праве, Россия ставит под угрозу глобальную безопасность", – говорится в заявлении.

Государства – члены ЕС заявили, что не признают и никогда не признают ни незаконные "референдумы", организованные Россией как предлог для дальнейшего нарушения независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, ни их сфальсифицированные и незаконные результаты.

"Мы никогда не признаем эту незаконную аннексию. Эти решения являются недействительными и не могут иметь какой-либо юридической силы. Крым, Херсон, Запорожье, Донецк и Луганск – это Украина. Мы призываем все государства и международные организации безоговорочно отказаться от этой незаконной аннексии", – говорится в документе.

Авторы заявления подчеркнули, что Европейский союз решительно поддерживает Украину и ее народ перед лицом агрессивной войны России, а также последней эскалации со стороны Москвы.

"Мы непоколебимы в нашей поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины. Украина осуществляет свое законное право на защиту от российской агрессии, чтобы восстановить полный контроль над своей территорией и имеет право на освобождение оккупированных территорий в пределах своих международно признанных границ", – отметили в документе.

В Евросовете пообещали, что ядерные угрозы со стороны Кремля, военная мобилизация, попытки ложно представить территорию Украины как российской и заявления о том, что война теперь может идти на территории России, не поколеблют решимости стран ЕС. Европейский союз продолжит оказывать экономическую, военную, социальную и финансовую поддержку Украине столько, сколько потребуется.

"Мы усилим наши ограничительные меры в ответ на противоправные действия России. Они еще больше усилят давление на Россию, чтобы она прекратила агрессивную войну", – говорится также в заявлении.

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