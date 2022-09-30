Нидерланды вызывают посла России из-за незаконной аннексии территорий Украины

По его словам, незаконная аннексия Россией территорий Украины совершенно неприемлема.

"В XXI веке нет места такому насильственному империализму... Наше послание будет громким и ясным: территория Украины должна и останется территорией Украины", – заявил министр.

Контекст:

С 23-го по 27 сентября на временно оккупированных Россией территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей прошли псевдореферендумы о присоединении этих регионов к России.

Украина и международное сообщество, в том числе ООН, заранее заявили, что не признают результатов этого незаконного голосования и оно не будет иметь никакой юридической силы с точки зрения международного права.

Великобритания ввела санкции в связи с "референдумами". Применить ограничения также планируют Канада, Евросоюз. Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что его страна никогда не признает результаты фиктивных "референдумов". Грузия и Сербия также осудили проведение псевдореферендумов.

30 сентября президент России Владимир Путин в Кремле подписал "договоры" о "вхождении" в состав РФ временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.