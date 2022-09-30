Нидерланды вызывают посла России из-за незаконной аннексии территорий Украины

По его словам, незаконная аннексия Россией территорий Украины совершенно неприемлема.
"В XXI веке нет места такому насильственному империализму... Наше послание будет громким и ясным: территория Украины должна и останется территорией Украины", – заявил министр.
The illegal annexation by Russia is utterly unacceptable. There is no place for this type of violent imperialism in the 21st century. That's why we'll summon the Russian ambassador. Our message will be loud & clear: Ukrainian territory must, and will, remain Ukrainian territory.— Wopke Hoekstra (@WBHoekstra) September 30, 2022
С 23-го по 27 сентября на временно оккупированных Россией территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей прошли псевдореферендумы о присоединении этих регионов к России.
Украина и международное сообщество, в том числе ООН, заранее заявили, что не признают результатов этого незаконного голосования и оно не будет иметь никакой юридической силы с точки зрения международного права.
Великобритания ввела санкции в связи с "референдумами". Применить ограничения также планируют Канада, Евросоюз. Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что его страна никогда не признает результаты фиктивных "референдумов". Грузия и Сербия также осудили проведение псевдореферендумов.
30 сентября президент России Владимир Путин в Кремле подписал "договоры" о "вхождении" в состав РФ временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.