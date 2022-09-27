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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Столтенберг призвал страны НАТО быстро пополнять запасы боеприпасов

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Столтенберг назвал задачу НАТО во время войны России против Украины
Столтенберг назвал задачу НАТО во время войны России против Украины
Фото: EPA

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал союзников продолжать как можно быстрее пополнять военные запасы. Об этом он сказал на внеочередном заседании Конференции национальных директоров по вооружениям в штаб-квартире Альянса, сообщается сайт НАТО 27 сентября.

"Нам необходимо продолжать работать вместе как союзники по НАТО и с промышленностью, чтобы пополнять наши запасы боеприпасов и оказывать Украине необходимую поддержку до тех пор, пока она в ней нуждается", – сказал Столтенберг.

На совещании обсуждались последствия войны России против Украины, в том числе потенциал союзников и запасы боеприпасов, а также способы, с помощью которых союзники могут лучше отследить любые пробелы в запасах и вместе их устранять.

Контекст:

Миссия Конференции национальных директоров по вооружениям состоит в том, чтобы обеспечить сотрудничество в предоставлении совместимых военных возможностей. Это гарантирует, что силы НАТО всегда будут иметь в наличии самые современные возможности.

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину страны НАТО оказывают Киеву военную и гуманитарную помощь, при этом Альянс отказался выполнить просьбу украинских властей и закрыть воздушное пространство над страной.

По итогам саммита НАТО в Мадриде (Испания), который проходил с 28-го по 30 июня 2022 года, лидеры Альянса утвердили новую стратегическую концепцию, в которой говорится, что Россия представляет "самую значительную и прямую угрозу" безопасности НАТО, а "сильная, независимая Украина жизненно необходима для стабильности евроатлантического пространства".

Теги: Украина, НАТО, Йенс Столтенберг, вооружение, военная помощь, боеприпасы, война России против Украины
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