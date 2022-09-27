Столтенберг призвал страны НАТО быстро пополнять запасы боеприпасов

"Нам необходимо продолжать работать вместе как союзники по НАТО и с промышленностью, чтобы пополнять наши запасы боеприпасов и оказывать Украине необходимую поддержку до тех пор, пока она в ней нуждается", – сказал Столтенберг.
На совещании обсуждались последствия войны России против Украины, в том числе потенциал союзников и запасы боеприпасов, а также способы, с помощью которых союзники могут лучше отследить любые пробелы в запасах и вместе их устранять.
Миссия Конференции национальных директоров по вооружениям состоит в том, чтобы обеспечить сотрудничество в предоставлении совместимых военных возможностей. Это гарантирует, что силы НАТО всегда будут иметь в наличии самые современные возможности.
После начала полномасштабного российского вторжения в Украину страны НАТО оказывают Киеву военную и гуманитарную помощь, при этом Альянс отказался выполнить просьбу украинских властей и закрыть воздушное пространство над страной.
По итогам саммита НАТО в Мадриде (Испания), который проходил с 28-го по 30 июня 2022 года, лидеры Альянса утвердили новую стратегическую концепцию, в которой говорится, что Россия представляет "самую значительную и прямую угрозу" безопасности НАТО, а "сильная, независимая Украина жизненно необходима для стабильности евроатлантического пространства".