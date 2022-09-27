Столтенберг призвал страны НАТО быстро пополнять запасы боеприпасов

"Нам необходимо продолжать работать вместе как союзники по НАТО и с промышленностью, чтобы пополнять наши запасы боеприпасов и оказывать Украине необходимую поддержку до тех пор, пока она в ней нуждается", – сказал Столтенберг.

На совещании обсуждались последствия войны России против Украины, в том числе потенциал союзников и запасы боеприпасов, а также способы, с помощью которых союзники могут лучше отследить любые пробелы в запасах и вместе их устранять.