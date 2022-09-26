Экс-президент Эстонии Кальюлайд: Вступление Швеции и Финляндии в НАТО делает Альянс и регион Балтийского моря гораздо лучше защищенными

"Мы являемся членами НАТО и твердо верим в НАТО. Многие спрашивают, есть ли у нас еще твердая вера в НАТО. Даже шведы и финны теперь верят. Их вступление в НАТО делает Альянс и регион Балтийского моря гораздо лучше защищенными", – отметила Кальюлайд.

Гордон спросил, есть ли у "эстонской политической элиты понимание, что если бы Украина пала, то следующими бы стали страны Балтии, Молдова и Польша".

"Если вы сейчас посмотрите, каковы уровни войск на российской стороне за норвежскими, финскими, прибалтийскими границами. Их нет. Там пусто. Сейчас риски, вероятно, ниже, чем они были за последние 10 или 12 лет. Конечно, мы признаем, что аппетит империалистических сил может только расти. Куда он растет, мы не знаем: в направлении Молдовы, в направлении Грузии или в направлении НАТО. Может быть. Но нельзя спекулировать. Нужно сосредоточиться на победе в этой войне здесь и сейчас. Это самое важное", – подчеркнула Кальюлайд.

Экс-президент Эстонии Кальюлайд: Путин думал, что украинцам все равно, кто их президент – Зеленский или Путин. Полный текст интервью

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В гостях у Гордона / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)