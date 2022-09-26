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Экс-президент Эстонии Кальюлайд: Вступление Швеции и Финляндии в НАТО делает Альянс и регион Балтийского моря гораздо лучше защищенными

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Кальюлайд: Эстония твердо верит в НАТО
Кальюлайд: Эстония твердо верит в НАТО
Скриншот: В гостях у Гордона / YouTube

Аппетит империалистических сил России может только расти. Такое мнение в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону высказала экс-президент Эстонии Керсти Кальюлайд.

"Мы являемся членами НАТО и твердо верим в НАТО. Многие спрашивают, есть ли у нас еще твердая вера в НАТО. Даже шведы и финны теперь верят. Их вступление в НАТО делает Альянс и регион Балтийского моря гораздо лучше защищенными", – отметила Кальюлайд.

Гордон спросил, есть ли у "эстонской политической элиты понимание, что если бы Украина пала, то следующими бы стали страны Балтии, Молдова и Польша".

"Если вы сейчас посмотрите, каковы уровни войск на российской стороне за норвежскими, финскими, прибалтийскими границами. Их нет. Там пусто. Сейчас риски, вероятно, ниже, чем они были за последние 10 или 12 лет. Конечно, мы признаем, что аппетит империалистических сил может только расти. Куда он растет, мы не знаем: в направлении Молдовы, в направлении Грузии или в направлении НАТО. Может быть. Но нельзя спекулировать. Нужно сосредоточиться на победе в этой войне здесь и сейчас. Это самое важное", – подчеркнула Кальюлайд.

Экс-президент Эстонии Кальюлайд: Путин думал, что украинцам все равно, кто их президент – Зеленский или Путин. Полный текст интервью

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В гостях у Гордона / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Возможность вступления Финляндии и Швеции в НАТО из-за открытого вторжения России в Украину обсуждалась с апреля.

18 мая представители Стокгольма и Хельсинки одновременно подали заявки на вступление в НАТО. 29 июня на саммите НАТО в Мадриде было принято решение о приглашении Финляндии и Швеции к членству в Альянсе.

5 июля Финляндия и Швеция в штаб-квартире НАТО подписали протоколы о вступлении в Альянс. Парламентская ассамблея НАТО в Twitter сообщала, что менее чем за месяц вступление Швеции и Финляндии в Альянс ратифицировали 23 страны из необходимых 30.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Украина, НАТО, Грузия, Молдова, Польша, Эстония, Швеция, война, Финляндия, страны Балтии, война России против Украины, Керсти Кальюлайд, интервью
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