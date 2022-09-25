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Экс-президент Эстонии Кальюлайд: Я не была советским ребенком. Пока я росла, знала, что я – ребенок оккупированной Эстонии

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Кальюлайд: Мы всегда считали совершенно несправедливым, что кто-то празднует окончание Второй мировой войны, для нас это было не так мы все еще были оккупированы
Кальюлайд: Мы всегда считали совершенно несправедливым, что кто-то празднует окончание Второй мировой войны, для нас это было не так – мы все еще были оккупированы
Скриншот: В гостях у Гордона / YouTube

Советскому режиму не удалось создать советского человека в Эстонии среди эстонцев. Об этом в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявила экс-президент Эстонии Керсти Кальюлайд.

"Я не была советским ребенком. Пока я росла, я знала, что я – ребенок оккупированной Эстонии. И я верю, что это заставило Балтийские страны катапультироваться к Западу намного быстрее. Советскому режиму никогда не удавалось создать советского человека в Эстонии среди эстонцев", – рассказала Кальюлайд.

По ее словам, СССР безуспешно стремился уничтожить национальную гордость в Эстонии.

"Было много мигрирующих к нам советских людей. Многих из нас отправили в Сибирь, потому что целью было истребить национальную гордость, устранить все шансы на восстановление национальных государств и заменить эстонцев советскими людьми. Но им не удалось. Они не смогли это сделать, потому что было много людей, которые все еще были готовы в основном тихо, но открыто протестовать, за что они потом страдали в ГУЛАГе, который Запад затем решил проигнорировать. Все были счастливы. Мир был достигнут, и Советский Союз был в порядке, сдержанным, но прирученным", – отметила госпожа президент.

Она подчеркнула, что в Эстонии продолжалось сопротивление все годы советской оккупации.

"Мы знали, что происходит, – сопротивление продолжалось. Потом случился "Балтийский призыв", который обратился к ООН и Европейскому союзу с призывом раскрыть секретные протоколы пакта Молотова – Риббентропа. Это была резолюция, подготовленная Отто фон Габсбургом в Европейском парламенте о независимости стран Балтии. Каким-то образом мы все время знали, что происходит. Наверное, это и стало причиной. Я знала, что Украина и ее народ очень гордились победой во Второй мировой войне, вместе с русским народом. Вы были частью этой победы, у Украины была большая военная промышленность. Конечно, есть нюансы, о которых мы теперь больше говорим. Но в советское время вы их не обсуждали, тогда как мы всегда считали совершенно несправедливым, что кто-то празднует окончание Второй мировой войны, для нас это было не так – мы все еще были оккупированы", – сказала Кальюлайд.

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В гостях у Гордона / YouTube

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Контекст:

Кальюлайд родилась 30 декабря 1969 года в эстонском городе Тарту. Окончила факультет биологии Тартуского университета, а затем получила степень магистра делового администрирования в этом же университете. Работала в отделе банковских инвестиций Hansapank Markets, директором электростанции "Иру". Была советником премьер-министра Эстонии по экономике, представителем Эстонии в Европейской счетной палате.

В октябре 2016 года победила на выборах президента Эстонии и стала первой женщиной – президентом страны. Весной 2018 года Керсти Кальюлайд стала первым главой иностранного государства, который побывал в зоне боевых действий в Донецкой области Украины.

С 2021 года Кальюлайд является всемирным защитником ООН по правам женщин и детей.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Украина, СССР, Эстония, война, Сибирь, оккупация, независимость, Европа, война России против Украины, Керсти Кальюлайд, интервью, ГУЛАГ, балтийские страны
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