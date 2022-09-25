Экс-президент Эстонии Кальюлайд: Украина вдохновила свободный мир, что эту войну можно выиграть. Так что да, корабль может пойти куда угодно

Журналист обратил внимание, что Кальюлайд пришла на интервью в футболке с надписью "Русский военный корабль", и спросил, движется ли этот корабль указанным курсом.

"Он уже там! Я уверена, что эта война будет выиграна Украиной во многом потому, что у вас так много партнеров и союзников, которые снабжают украинскую армию. Ваша храбрость поддерживается необходимым оборудованием. Но храбрость – основная причина", – подчеркнула госпожа президент.

Она отметила, что именно храбрость украинцев вдохновила весь мир на борьбу.

"Вдохновила [партнеров] собрать и послать все необходимое, что у них есть. И честно говоря, не многие страны и сами были укомплектованы. Но у кого что-то было – все начали посылать, потому что вы вдохновили весь свободный мир, что эту войну можно выиграть. Так что да, конечно, корабль может пойти куда угодно", – сказала Кальюлайд.

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Война России против Украины. Главное (обновляется)