ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Экс-президент Эстонии Кальюлайд: Украина вдохновила свободный мир, что эту войну можно выиграть. Так что да, корабль может пойти куда угодно

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Кальюлайд: Храбрость украинцев поддерживается необходимым оборудованием
Кальюлайд: Храбрость украинцев поддерживается необходимым оборудованием
Скриншот: В гостях у Гордона / YouTube

Украина выиграет войну, потому что у нее много союзников и партнеров, готовых помогать в противостоянии с Россией. Об этом в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявила экс-президент Эстонии Керсти Кальюлайд.

Журналист обратил внимание, что Кальюлайд пришла на интервью в футболке с надписью "Русский военный корабль", и спросил, движется ли этот корабль указанным курсом.

"Он уже там! Я уверена, что эта война будет выиграна Украиной во многом потому, что у вас так много партнеров и союзников, которые снабжают украинскую армию. Ваша храбрость поддерживается необходимым оборудованием. Но храбрость – основная причина", – подчеркнула госпожа президент.

Она отметила, что именно храбрость украинцев вдохновила весь мир на борьбу.

"Вдохновила [партнеров] собрать и послать все необходимое, что у них есть. И честно говоря, не многие страны и сами были укомплектованы. Но у кого что-то было – все начали посылать, потому что вы вдохновили весь свободный мир, что эту войну можно выиграть. Так что да, конечно, корабль может пойти куда угодно", – сказала Кальюлайд.

ВИДЕО
В гостях у Гордона / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины".

В первый день вторжения российские оккупанты подошли к острову Змеиному в Черном море и требовали от украинских военных сдаться. Пограничники и ВСУ держали оборону острова примерно с полудня. Вечером стало известно, что Змеиный захвачен российскими оккупантами. Связь с пограничниками, находящимися на острове с бойцами ВСУ, была утрачена.

Позже советник министра внутренних дел Антон Геращенко опубликовал запись переговоров экипажа военного корабля оккупантов с украинскими пограничниками. На предложение сдаться они ответили: "Русский военный корабль, иди на х...й". Аудиозапись этого разговора быстро распространили в сети, а ответ украинских военнослужащих русскому военному кораблю стал крылатой фразой.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Эстония, война, корабль, страна-агрессор, российская агрессия, украинцы, война России против Украины, президент, Керсти Кальюлайд, интервью, войска, русские
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