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Экс-президент Эстонии Кальюлайд: После переговоров с Путиным я вымыла руки

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Кальюлайд: Путину важна только борьба за власть, а люди и их мнение совершенно несущественны
Кальюлайд: Путину важна только борьба за власть, а люди и их мнение совершенно несущественны
Фото: ЕРА

Мотивация встречи с президентом РФ Владимиром Путиным исходила из желания быть за столом переговоров, а не на столе в роли меню, заявила экс-президент Эстонии Керсти Кальюлайд в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Не стоит концентрироваться на Путине. Это режим. Я думаю, что это также риск для будущей эпохи. Когда Сталина не стало, ГУЛАГ остался. Это режим. Путин – представитель этого режима, он не держит в заложниках умы окружающих его людей, это тщательно выстроенная система, призванная вернуть то, что, по их мнению, было утеряно, – русскую империалистическую славу", – сказала Кальюлайд.

Она отметила, что ее поразило безразличие Путина к людям.

"Меня поразило, что Путин не считает, что люди важны. Он демонстрировал это несколько раз, когда белорусы начали задавать вопросы о том, куда движется их страна. Он тогда заявил, что Запад расширяет сферу своего влияния. Как будто белорусский народ не имел к этому никакого отношения. Аналогичным образом это была его ошибка сейчас в Украине. Он думал, что украинцам все равно, кто их президент: Зеленский или Путин, если они работают на полях Украины. Потому что для него важна только борьба за власть, а люди и их разум, их мнение совершенно несущественны. И это был его просчет в Украине", – заявила Кальюлайд.

Гордон поинтересовался, не захотелось ли Кальюлайд вымыть руки после рукопожатия с Путиным.

"Главным мотивом для встречи с ним было вот что. Очень часто мои западные коллеги перед встречей с Владимиром Путиным спрашивали меня: "Хочешь, я ему что-нибудь передам?" И именно в такой роли Путин видел страны Балтии. Не теми странами, с которыми он или любая другая крупная держава ведет переговоры, а страны, о которых они говорят: мол, они тут самые важные. Так что мотивация моей встречи с ним исходила из желания быть за столом переговоров, а не на столе в роли меню, и я только добилась этого. Так что, конечно, я потом вымыла руки", – рассказала Кальюлайд.

По ее словам, главное то, что страны Балтии стали не объектами, а субъектами политики.

"Если вы не из тех людей, которые берут на себя тяжелую ответственность за переговоры с жестким соседом, ваше мнение не воспринимается всерьез. Раньше ведь было так: на русских можно только кричать, но не говорить с ними. Кто-то должен был повзрослеть и стать большим мальчиком, который разговаривает с русскими. Я взяла на себя тяжелую ответственность, поговорив с российским режимом. Мы должны были серьезно обсудить между собой, как мы видим и воспринимаем друг друга. Это был шаг не в сторону России, а шаг к изменению моей собственной страны", – подчеркнула Кальюлайд.

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Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Кальюлайд родилась 30 декабря 1969 года в эстонском городе Тарту. В октябре 2016 года победила на выборах президента Эстонии и стала первой женщиной – президентом страны.

В апреле 2019 года Кальюлайд посетила Россию и провела переговоры с Путиным, где обсуждались российско-эстонские отношения.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Украина, Эстония, война, страны Балтии, политика, война России против Украины, Керсти Кальюлайд, интервью, власть
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