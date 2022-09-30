Канада поддерживает путь Украины в НАТО и ввела санкции против России

Джоли заявила, что захваченные Россией украинские территории "были и будут Украиной". Украинцы имеют право защищать свою землю, народ и возвращать регионы, добавила она. Чиновница считает результаты "референдумов" заранее "срежиссированными" и нелегитимными. Они никогда не будут признаны, заявила глава МИД Канады. Также она поддержала стремление Украины в НАТО.

"Мы считаем, что Украина должна быть частью НАТО. Это наша позиция уже более 10 лет, и мы верим в политику открытых дверей", – сказала Джоли.

Кроме того, Канада ввела санкции против России. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте МИД страны. Министерство вводит ограничения против 43 российских представителей финансовой сферы и членов их семей, также против 35 "чиновников" в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях, которых поддерживает РФ.

Основываясь на аналогичных мерах, которые Канада уже ввела в отношении Донецкой и Луганской областей, теперь запрещены деловые операции на или с оккупированными Россией территориями Херсонской и Запорожской областей, включая инвестиции и экспорт, говорится в сообщении.

"Канада вновь заявляет о своем решительном осуждении военных преступлений Российской Федерации в Украине, включая изнасилования, пытки и неизбирательные убийства гражданских лиц. Канада будет использовать все имеющиеся в ее распоряжении средства для обеспечения того, чтобы виновные в нарушениях международного права понесли ответственность", – заявили в МИД.