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Канада поддерживает путь Украины в НАТО и ввела санкции против России

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Глава МИД Канады поддержала стремление Украины в НАТО
Глава МИД Канады поддержала стремление Украины в НАТО
Фото: U.S. Department of State / Flickr

Канада никогда не признает аннексию Россией захваченных украинских территорий. Об этом 30 сентября заявила министр иностранных дел Канады Мелани Джоли на брифинге с госсекретарем США Энтони Блинкеным в Вашингтоне (США). Видео выступления опубликовано на YouTube-канале Госдепа.

Джоли заявила, что захваченные Россией украинские территории "были и будут Украиной". Украинцы имеют право защищать свою землю, народ и возвращать регионы, добавила она. Чиновница считает результаты "референдумов" заранее "срежиссированными" и нелегитимными. Они никогда не будут признаны, заявила глава МИД Канады. Также она поддержала стремление Украины в НАТО.

"Мы считаем, что Украина должна быть частью НАТО. Это наша позиция уже более 10 лет, и мы верим в политику открытых дверей", – сказала Джоли.

Кроме того, Канада ввела санкции против России. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте МИД страны. Министерство вводит ограничения против 43 российских представителей финансовой сферы и членов их семей, также против 35 "чиновников" в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях, которых поддерживает РФ.  

Основываясь на аналогичных мерах, которые Канада уже ввела в отношении Донецкой и Луганской областей, теперь запрещены деловые операции на или с оккупированными Россией территориями Херсонской и Запорожской областей, включая инвестиции и экспорт, говорится в сообщении.

"Канада вновь заявляет о своем решительном осуждении военных преступлений Российской Федерации в Украине, включая изнасилования, пытки и неизбирательные убийства гражданских лиц. Канада будет использовать все имеющиеся в ее распоряжении средства для обеспечения того, чтобы виновные в нарушениях международного права понесли ответственность", – заявили в МИД.

Контекст:

С 23-го по 27 сентября на временно оккупированных Россией территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей прошли псевдореферендумы о присоединении этих регионов к России: люди "голосовали" под присмотром вооруженных лиц, на улицах и в палатках на рынках.

30 сентября президент РФ Владимир Путин подписал "договоры" о "вхождении" в состав Российской Федерации временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, которые перед этим Россия, вопреки международному праву, признала "независимыми государствами".

В ответ на это президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре. Решение о вступлении Украины в Альянс будут принимать члены блока консенсусным путем, заявил на брифинге генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Теги: США, Украина, МИД, НАТО, Канада, санкции, референдум, Госдепартамент США, Йенс Столтенберг, МИД Канады, преступление, Энтони Блинкен, российская агрессия, война России против Украины, брифинг
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