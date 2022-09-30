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Видео: Алеся Бацман / YouTube

Как Путину все испортили, НАТО ответил Зеленскому, а Байден – Кремлю. Интервью Бацман с Чичваркиным. Трансляция

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Алеся БАЦМАН
главный редактор

На YouTube-канале главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман транслируется интервью российским бизнесменом Евгением Чичваркиным.

Главная тема беседы – обращение президента РФ Владимира Путина, в котором тот объявил о незаконной аннексии украинских территорий.

Чичваркин родился в 1974 году в Ленинграде (сейчас – Санкт-Петербург). В 1996 году окончил Государственную академию управления в Москве (сейчас – Государственный университет управления). Во время учебы открыл несколько торговых точек на одном из московских рынков. После окончания академии поступил в аспирантуру, но диссертацию не защитил, поскольку полностью ушел в бизнес.

В 1997 году вместе с другом создал компанию "Евросеть", которая со временем стала крупнейшим российским сотовым ретейлером. В 2008 году российские силовики провели обыск в центральном офисе фирмы, расследуя дело о похищении бывшего экспедитора "Евросети", которого служба безопасности компании обвиняла в кражах сотовых телефонов. В том же году Чичваркин и его партнер продали "Евросеть", а сам бизнесмен покинул пост председателя совета директоров компании и улетел в Лондон, где живет до сих пор. В РФ против Чичваркина возбудили уголовное дело. В 2009 году Россия объявила бизнесмена в международный розыск. Дело против него закрыли в начале 2011 года, но Чичваркин отказался возвращаться в страну, опасаясь новых преследований. Свое возвращение в РФ он допускает только в случае смены нынешней власти.

В Великобритании Чичваркин занимается бизнесом, у него есть винный магазин Hedonism Wines в Лондоне.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, НАТО, Джо Байден, война, Москва, аннексия, Евгений Чичваркин, Алеся Бацман, Владимир Зеленский, трансляция, война России против Украины, интервью
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