Кулеба заверил, что Столтенберг хочет, чтобы Украина была в НАТО и "готов над этим работать"

Министр напомнил, что решение о вступлении страны в НАТО должны принять все входящие в него страны.
"Следующий шаг – все государства – члены НАТО должны оформить приглашение Украине присоединиться к Альянсу. И до тех пор, пока этот консенсус не построен, безусловно, генсек НАТО не может сказать то, что он думает. Но имея определенный опыт общения и взаимодействия с господином Столтенбергом, я уверен, что он-то как раз думает, что Украина должна быть членом НАТО, и он готов над этим работать", – сказал Кулеба.
Но, подчеркнул министр, генсек НАТО будет над этим работать, только когда появится консенсусное решение государств – членов Альянса.
Он отметил, что президент уже поставил задачу всем членам дипломатической команды по проведению "адвокационной кампании" в других странах о вступлении Украины в НАТО, и будет развернут такой же механизм, как когда обсуждался процесс евроинтеграции Украины.
Кулеба обратил внимание, что уже звучат заявления тех, кто поддерживает заявку Украины, есть и те, кто возьмет паузу, но это "нормальный процесс". Глава МИД подчеркнул, что завтра или послезавтра "ничего не произойдет", но Украина создала новую логику и динамику процесса, преодолев "барьер", который до сих пор НАТО ставил перед ней, требуя получения плана действий по членству.
"Мы уже понимаем, где будут проблемы, мы понимаем, где будет максимальная поддержка, и будем решать эти проблемы... Все будет хорошо. Дайте нам провести определенную работу, не все будет одновременно", – сказал министр.
На фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе в 2014 году Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от внеблоковости. На протяжении последних лет Украина стремилась к членству в НАТО, курс на вступление в Альянс зафиксирован в ее Конституции.
В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.
14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО. Однако план действий по членству Украина не получила.
По итогам саммита НАТО в Мадриде (Испания), который проходил с 28-го по 30 июня 2022 года, лидеры Альянса утвердили новую стратегическую концепцию, в которой говорится, что Россия представляет "самую значительную и прямую угрозу" безопасности НАТО, а "сильная, независимая Украина жизненно необходима для стабильности евроатлантического пространства".
В конце августа вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что Украина больше не нуждается в предоставлении плана действий относительно членства в НАТО и рассчитывает на полноправное членство в Альянсе.
30 сентября, на фоне попытки Кремля аннексировать новые территории Украины, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре.