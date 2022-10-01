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Кулеба заверил, что Столтенберг хочет, чтобы Украина была в НАТО и "готов над этим работать"

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Кулеба: До тех пор, пока консенсус не построен, безусловно, генсек НАТО не может сказать то, что он думает... Все будет хорошо. Дайте нам провести определенную работу
Кулеба: До тех пор, пока консенсус не построен, безусловно, генсек НАТО не может сказать то, что он думает... Все будет хорошо. Дайте нам провести определенную работу
Фото: EPA

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не дал четкого ответа о вступлении Украины в Альянс, потому что на данном этапе "не может сказать то, что думает", но на самом деле поддерживает Украину. Об этом глава МИД сказал в эфире телемарафона 30 сентября, фрагмент видео опубликовала ТСН.

Министр напомнил, что решение о вступлении страны в НАТО должны принять все входящие в него страны. 

"Следующий шаг – все государства – члены НАТО должны оформить приглашение Украине присоединиться к Альянсу. И до тех пор, пока этот консенсус не построен, безусловно, генсек НАТО не может сказать то, что он думает. Но имея определенный опыт общения и взаимодействия с господином Столтенбергом, я уверен, что он-то как раз думает, что Украина должна быть членом НАТО, и он готов над этим работать", – сказал Кулеба. 

Но, подчеркнул министр, генсек НАТО будет над этим работать, только когда появится консенсусное решение государств – членов Альянса. 

Он отметил, что президент уже поставил задачу всем членам дипломатической команды по проведению "адвокационной кампании" в других странах о вступлении Украины в НАТО, и будет развернут такой же механизм, как когда обсуждался процесс евроинтеграции Украины.

Кулеба обратил внимание, что уже звучат заявления тех, кто поддерживает заявку Украины, есть и те, кто возьмет паузу, но это "нормальный процесс". Глава МИД подчеркнул, что завтра или послезавтра "ничего не произойдет", но Украина создала новую логику и динамику процесса, преодолев "барьер", который до сих пор НАТО ставил перед ней, требуя получения плана действий по членству. 

"Мы уже понимаем, где будут проблемы, мы понимаем, где будет максимальная поддержка, и будем решать эти проблемы... Все будет хорошо. Дайте нам провести определенную работу, не все будет одновременно", – сказал министр.

Контекст:

На фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе в 2014 году Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от внеблоковостиНа протяжении последних лет Украина стремилась к членству в НАТО, курс на вступление в Альянс зафиксирован в ее Конституции.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО. Однако план действий по членству Украина не получила.

По итогам саммита НАТО в Мадриде (Испания), который проходил с 28-го по 30 июня 2022 года, лидеры Альянса утвердили новую стратегическую концепцию, в которой говорится, что Россия представляет "самую значительную и прямую угрозу" безопасности НАТО, а "сильная, независимая Украина жизненно необходима для стабильности евроатлантического пространства".

В конце августа вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что Украина больше не нуждается в предоставлении плана действий относительно членства в НАТО и рассчитывает на полноправное членство в Альянсе.

30 сентября, на фоне попытки Кремля аннексировать новые территории Украины, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре.

Теги: НАТО, Йенс Столтенберг, Дмитрий Кулеба, членство
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