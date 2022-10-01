Кулеба заверил, что Столтенберг хочет, чтобы Украина была в НАТО и "готов над этим работать"

Кулеба: До тех пор, пока консенсус не построен, безусловно, генсек НАТО не может сказать то, что он думает... Все будет хорошо. Дайте нам провести определенную работу Фото: EPA

Министр напомнил, что решение о вступлении страны в НАТО должны принять все входящие в него страны.

"Следующий шаг – все государства – члены НАТО должны оформить приглашение Украине присоединиться к Альянсу. И до тех пор, пока этот консенсус не построен, безусловно, генсек НАТО не может сказать то, что он думает. Но имея определенный опыт общения и взаимодействия с господином Столтенбергом, я уверен, что он-то как раз думает, что Украина должна быть членом НАТО, и он готов над этим работать", – сказал Кулеба.

Но, подчеркнул министр, генсек НАТО будет над этим работать, только когда появится консенсусное решение государств – членов Альянса.

Он отметил, что президент уже поставил задачу всем членам дипломатической команды по проведению "адвокационной кампании" в других странах о вступлении Украины в НАТО, и будет развернут такой же механизм, как когда обсуждался процесс евроинтеграции Украины.

Кулеба обратил внимание, что уже звучат заявления тех, кто поддерживает заявку Украины, есть и те, кто возьмет паузу, но это "нормальный процесс". Глава МИД подчеркнул, что завтра или послезавтра "ничего не произойдет", но Украина создала новую логику и динамику процесса, преодолев "барьер", который до сих пор НАТО ставил перед ней, требуя получения плана действий по членству.

"Мы уже понимаем, где будут проблемы, мы понимаем, где будет максимальная поддержка, и будем решать эти проблемы... Все будет хорошо. Дайте нам провести определенную работу, не все будет одновременно", – сказал министр.