Медведев пригрозил, что вступление Украины в НАТО "ускорит начало третьей мировой войны", а если не прекратит воевать – "исчезнет значительная часть украинцев"

Об этом 30 сентября в Telegram заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
30 сентября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре. Решение о вступлении Украины в НАТО будут принимать члены Альянса консенсусным решением, заявил на брифинге генеральный секретарь Североатлантического союза Йенс Столтенберг.
"Зеленский хочет ускоренно вступить в НАТО. Отличная идея. Просто умоляет Североатлантический альянс ускорить начало третьей мировой войны, – написал Медведев. – Столтенберг: "Если Украина прекратит воевать, то исчезнет как государство". Какой циничный мальчик – ведь если не прекратит, то исчезнет значительная часть украинцев".
О потерях россиян в войне против Украины Медведев не вспомнил.
Зеленский сделал заявление о подаче заявки Украины на вступление в НАТО в тот же день, когда президент РФ Владимир Путин подписал "договоры" о "вхождении" в состав РФ временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
На фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе в 2014 году Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от внеблоковости. На протяжении последних лет Украина стремилась к членству в НАТО, курс на вступление в Альянс зафиксирован в ее Конституции.
В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.
14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО. Однако план действий по членству Украина не получила.
По итогам саммита НАТО в Мадриде (Испания), который проходил с 28-го по 30 июня 2022 года, лидеры Альянса утвердили новую стратегическую концепцию, в которой говорится, что Россия представляет "самую значительную и прямую угрозу" безопасности НАТО, а "сильная, независимая Украина жизненно необходима для стабильности евроатлантического пространства".
В конце августа вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что Украина больше не нуждается в предоставлении плана действий относительно членства в НАТО и рассчитывает на полноправное членство в Альянсе.