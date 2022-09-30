Медведев пригрозил, что вступление Украины в НАТО "ускорит начало третьей мировой войны", а если не прекратит воевать – "исчезнет значительная часть украинцев"

Медведев отреагировал на подачу Украиной заявки на вступление в НАТО Фото: EPA

Об этом 30 сентября в Telegram заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

30 сентября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре. Решение о вступлении Украины в НАТО будут принимать члены Альянса консенсусным решением, заявил на брифинге генеральный секретарь Североатлантического союза Йенс Столтенберг.

"Зеленский хочет ускоренно вступить в НАТО. Отличная идея. Просто умоляет Североатлантический альянс ускорить начало третьей мировой войны, – написал Медведев. – Столтенберг: "Если Украина прекратит воевать, то исчезнет как государство". Какой циничный мальчик – ведь если не прекратит, то исчезнет значительная часть украинцев".

О потерях россиян в войне против Украины Медведев не вспомнил.

Зеленский сделал заявление о подаче заявки Украины на вступление в НАТО в тот же день, когда президент РФ Владимир Путин подписал "договоры" о "вхождении" в состав РФ временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

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