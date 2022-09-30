Арестович: Великий день. Грандиозный день. 30 сентября будет считаться одним из выдающихся дней мировой истории

"Запад долгое время спал, позволяя [президенту РФ Владимиру] Путину бесноваться. Честно говоря, все эти восемь лет я пребывал в серьезном скепсисе относительно способности Запада вернуться к ценностям вместо удобств. Путин последовательно развращал и эксплуатировал не только собственное население, но и Запад, стремясь не просто заставить их проводить аморальную политику, но и полностью лишиться морали", – написал он.

По его мнению, теперь Запад "выбрал ценности вместо растления". Как считает Арестович, ООН ждет переформатирование, а мир – смена миропорядка, с возникновением кооперативного управления развитием цивилизации "без черной дыры в виде сгнившей империи".

"Путинскую РФ разоружат и денацифицируют Запад вместе с Востоком – Индией и Китаем, которые отказались от маньяка на встрече в Самарканде", – отметил Арестович.

Как заявил Арестович, таких событий, как 30 сентября, не было по крайней мере 100 лет.

"Так что можно считать, что не только Запад воскрес – мир воскрес. А воскрес он на крови украинской пехоты. Солдат и народа. Именно наша стойкость – несмотря на то, что мир нас фактически сначала списал – изменила весь ход мировой истории и повела развитие мировой цивилизации совершенно другим путем – путем света и перспективы. Это сделали украинцы – мы с вами, все вместе", – написал он.

Сейчас задача Украины – перестроить экономику, преодолеть коррупцию, создать более эффективные формы управления и обеспечить единство власти и народа по ключевым вопросам развития, написал он.

"Мы все эти задачи решим. Украинцы своими плечами, своими телами удержали ворота в будущее – в новое, лучшее, светлое будущее для всего мира. Великий день. Грандиозный день. Вы же понимаете, что мы не подали бы заявку, если бы это решение не было согласовано с Западом?.. 30 сентября будет считаться одним из выдающихся дней мировой истории", – добавил Арестович.

30 сентября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре.