Арестович: Великий день. Грандиозный день. 30 сентября будет считаться одним из выдающихся дней мировой истории

"Запад долгое время спал, позволяя [президенту РФ Владимиру] Путину бесноваться. Честно говоря, все эти восемь лет я пребывал в серьезном скепсисе относительно способности Запада вернуться к ценностям вместо удобств. Путин последовательно развращал и эксплуатировал не только собственное население, но и Запад, стремясь не просто заставить их проводить аморальную политику, но и полностью лишиться морали", – написал он.
По его мнению, теперь Запад "выбрал ценности вместо растления". Как считает Арестович, ООН ждет переформатирование, а мир – смена миропорядка, с возникновением кооперативного управления развитием цивилизации "без черной дыры в виде сгнившей империи".
"Путинскую РФ разоружат и денацифицируют Запад вместе с Востоком – Индией и Китаем, которые отказались от маньяка на встрече в Самарканде", – отметил Арестович.
Как заявил Арестович, таких событий, как 30 сентября, не было по крайней мере 100 лет.
"Так что можно считать, что не только Запад воскрес – мир воскрес. А воскрес он на крови украинской пехоты. Солдат и народа. Именно наша стойкость – несмотря на то, что мир нас фактически сначала списал – изменила весь ход мировой истории и повела развитие мировой цивилизации совершенно другим путем – путем света и перспективы. Это сделали украинцы – мы с вами, все вместе", – написал он.
Сейчас задача Украины – перестроить экономику, преодолеть коррупцию, создать более эффективные формы управления и обеспечить единство власти и народа по ключевым вопросам развития, написал он.
"Мы все эти задачи решим. Украинцы своими плечами, своими телами удержали ворота в будущее – в новое, лучшее, светлое будущее для всего мира. Великий день. Грандиозный день. Вы же понимаете, что мы не подали бы заявку, если бы это решение не было согласовано с Западом?.. 30 сентября будет считаться одним из выдающихся дней мировой истории", – добавил Арестович.
30 сентября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре.
На фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе в 2014 году Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от внеблоковости. На протяжении последних лет Украина стремилась к членству в НАТО, курс на вступление в Альянс зафиксирован в ее Конституции.
В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.
14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО. Однако план действий по членству Украина не получила.
По итогам саммита НАТО в Мадриде (Испания), который проходил с 28-го по 30 июня 2022 года, лидеры Альянса утвердили новую стратегическую концепцию, в которой говорится, что Россия представляет "самую значительную и прямую угрозу" безопасности НАТО, а "сильная, независимая Украина жизненно необходима для стабильности евроатлантического пространства".
В конце августа вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что Украина больше не нуждается в предоставлении плана действий относительно членства в НАТО и рассчитывает на полноправное членство в Альянсе.