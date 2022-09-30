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Арестович: Великий день. Грандиозный день. 30 сентября будет считаться одним из выдающихся дней мировой истории

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Арестович считает, что сейчас задача Украины перестроить экономику, преодолеть коррупцию
Арестович считает, что сейчас задача Украины – перестроить экономику, преодолеть коррупцию
Фото: Олексій Арестович / Facebook

Советник Офиса президента Украины, украинский блогер Алексей Арестович заявил, что 30 сентября – день, когда Украина де-факто признана частью Запада. Свое мнение он опубликовал в Facebook.

"Запад долгое время спал, позволяя [президенту РФ Владимиру] Путину бесноваться. Честно говоря, все эти восемь лет я пребывал в серьезном скепсисе относительно способности Запада вернуться к ценностям вместо удобств. Путин последовательно развращал и эксплуатировал не только собственное население, но и Запад, стремясь не просто заставить их проводить аморальную политику, но и полностью лишиться морали", – написал он.

По его мнению, теперь Запад "выбрал ценности вместо растления". Как считает Арестович, ООН ждет переформатирование, а мир – смена миропорядка, с возникновением кооперативного управления развитием цивилизации "без черной дыры в виде сгнившей империи".

"Путинскую РФ разоружат и денацифицируют Запад вместе с Востоком – Индией и Китаем, которые отказались от маньяка на встрече в Самарканде", – отметил Арестович.

Как заявил Арестович, таких событий, как 30 сентября, не было по крайней мере 100 лет.

"Так что можно считать, что не только Запад воскрес – мир воскрес. А воскрес он на крови украинской пехоты. Солдат и народа. Именно наша стойкость  несмотря на то, что мир нас фактически сначала списал – изменила весь ход мировой истории и повела развитие мировой цивилизации совершенно другим путем – путем света и перспективы. Это сделали украинцы – мы с вами, все вместе", – написал он.

Сейчас задача Украины – перестроить экономику, преодолеть коррупцию, создать более эффективные формы управления и обеспечить единство власти и народа по ключевым вопросам развития, написал он.

"Мы все эти задачи решим. Украинцы своими плечами, своими телами удержали ворота в будущее – в новое, лучшее, светлое будущее для всего мира. Великий день. Грандиозный день. Вы же понимаете, что мы не подали бы заявку, если бы это решение не было согласовано с Западом?.. 30 сентября будет считаться одним из выдающихся дней мировой истории", – добавил Арестович.

https://www.facebook.com/alexey.arestovich/posts/5854738914590140

30 сентября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре.

Контекст:

На фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе в 2014 году Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от внеблоковости. На протяжении последних лет Украина стремилась к членству в НАТО, курс на вступление в Альянс зафиксирован в ее Конституции.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО. Однако план действий по членству Украина не получила.

По итогам саммита НАТО в Мадриде (Испания), который проходил с 28-го по 30 июня 2022 года, лидеры Альянса утвердили новую стратегическую концепцию, в которой говорится, что Россия представляет "самую значительную и прямую угрозу" безопасности НАТО, а "сильная, независимая Украина жизненно необходима для стабильности евроатлантического пространства".

В конце августа вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что Украина больше не нуждается в предоставлении плана действий относительно членства в НАТО и рассчитывает на полноправное членство в Альянсе.

Теги: Украина, НАТО, евроинтеграция, Алексей Арестович, Владимир Зеленский
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