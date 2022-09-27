"Залужность фото зашкаливает", "Какое милое лицо и добрые глаза у Залужного". Арестович сделал селфи в обнимку с главнокомандующим ВСУ

Во время съемки Залужный обнял Арестовича.

"Вот что, Леша. Полковника я тебе не дам", – от имени Залужного подписал фото Арестович.

"Залужность этого фото зашкаливает", – отреагировали в сети.

"Какое милое лицо и добрые глаза у Залужного", – прокомментировали снимок фолловеры.

Контекст:

В апреле 2022 года 46-летний Арестович, отвечая на комментарии подписчиков, отметил, что дружит с 48-летним Залужным 28 лет.

Летом 2022 года он в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказал, что знает Залужного "с училища".

"Я был помощником начальника караула на гауптвахте гарнизонной одесской, а он сидел в камере. Я захожу и говорю: "Курсант Залужный! Привет". Правда, он на курс старше был, поэтому я не особо фамильярничал", – рассказал тогда Арестович.