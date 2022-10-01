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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Двери НАТО остаются открытыми, в том числе и для Украины – Блинкен

Блинкен, заявил в двери НАТО открыты для всех, кто хочет присоединиться а Альянсу
Блинкен, заявил в двери НАТО открыты для всех, кто хочет присоединиться а Альянсу
Фото: U.S. Department of State / Flickr

США поддерживает вступление в НАТО стран, которые стремятся присоединиться к Альянсу. Об этом 30 сентября на брифинге с министром иностранных дел Канады Мелани Жоли заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен. Стенограмму брифинга опубликовал сайт Госдепа.

"В отношении НАТО и Украины наша позиция была и остается ясной, такой же, как и была. Мы решительно поддерживаем открытую дверь НАТО. Мы решительно поддерживаем вступление в НАТО стран, которые стремятся присоединиться и которые могут расширить возможности НАТО. Для этого существует процесс, и страны будут продолжать следовать этому процессу", – заявил Блинкен комментируя подачу Украиной заявки на вступление в блок.

Его позицию поддержала глава МИД Канады. Жоли также заявила, что Канада всегда была за вступление Украины в НАТО.

Украину также поддержали страны Балтии – Литва, Латвия и Эстония.

"Балтийские друзья Украины полностью поддерживают скорейшее принятие Украины в НАТО. Вдохновляющая храбрость Украины может только укрепить наш союз", – написал глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис в Twitter.

Контекст:

С 23-го по 27 сентября на временно оккупированных Россией территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей прошли псевдореферендумы о присоединении этих регионов к России: люди "голосовали" под присмотром вооруженных лиц, на улицах и в палатках на рынках.

30 сентября президент РФ Владимир Путин подписал "договоры" о "вхождении" в состав Российской Федерации временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, которые перед этим Россия, вопреки международному праву, признала "независимыми государствами".

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре. Решение о вступлении Украины в Альянс будут принимать члены блока консенсусным путем, заявил на брифинге генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенбер

Теги: США, НАТО, Латвия, Эстония, Литва, Госдепартамент США, страны Балтии, МИД Канады, Габриэлюс Ландсбергис, Владимир Зеленский, Энтони Блинкен, Мелани Жоли
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