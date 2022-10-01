Двери НАТО остаются открытыми, в том числе и для Украины – Блинкен

Блинкен, заявил в двери НАТО открыты для всех, кто хочет присоединиться а Альянсу Фото: U.S. Department of State / Flickr

"В отношении НАТО и Украины наша позиция была и остается ясной, такой же, как и была. Мы решительно поддерживаем открытую дверь НАТО. Мы решительно поддерживаем вступление в НАТО стран, которые стремятся присоединиться и которые могут расширить возможности НАТО. Для этого существует процесс, и страны будут продолжать следовать этому процессу", – заявил Блинкен комментируя подачу Украиной заявки на вступление в блок.

Его позицию поддержала глава МИД Канады. Жоли также заявила, что Канада всегда была за вступление Украины в НАТО.

Украину также поддержали страны Балтии – Литва, Латвия и Эстония.

"Балтийские друзья Украины полностью поддерживают скорейшее принятие Украины в НАТО. Вдохновляющая храбрость Украины может только укрепить наш союз", – написал глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис в Twitter.