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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Тема внеблокового статуса для Украины закрыта – Подоляк

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Подоляк: В то, что Украина получит кандидатство в ЕС, еще за неделю до события тоже никто не верил
Подоляк: В то, что Украина получит кандидатство в ЕС, еще за неделю до события тоже никто не верил
Фото: Офіс Президента / Telegram

Вступление в НАТО – не вопрос ближайшего времени, но тема внеблокового статуса в результате последний действий РФ для Украины закрыта, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Об этом он сказал 30 сентября в комментарии LIGA.net.

"Нужно понимать одну вещь. Переход войны в новую фазу – атака гражданской критической инфраструктуры и попытка аннексии территорий – оставляет в прошлом поле для компромиссов и дипломатического урегулирования. В том числе закрывается и тема внеблокового статуса Украины. Для нас это важно", – отметил Подоляк.

Он назвал подачу заявки на вступление в НАТО "историческим событием, определяющим наш дальнейший стратегический вектор".

"Конечно, вступление в Альянс – это не вопрос дней, недель или месяцев. Это определенная дорога. Но дорога выстраивается под шагами идущего. И в строительстве таких дорог мы что-то понимаем, ведь в то, что Украина получит кандидатство в ЕС, еще за неделю до события тоже никто не верил", – отметил Подоляк.

Он сообщил, что сейчас начнутся "соответствующие консультации" с другими странами.

"Историю пишут не уставы. Историю пишут лидеры. Надеемся, наши партнеры не пренебрегут этой исторической возможностью вписать свое имя в новую историю Европы", – добавил политик.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

В марте по итогам переговоров в Стамбуле Украина фактически была готова согласиться на безъядерный и внеблоковый статус, если бы был подписан предложенный Киевом договор, сообщил тогда член украинской делегации, бывший заместитель министра иностранных дел Александр Чалый.

30 сентября, на фоне попытки Кремля аннексировать новые территории Украины, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре.

Контекст:

На фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе в 2014 году Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от внеблоковостиНа протяжении последних лет Украина стремилась к членству в НАТО, курс на вступление в Альянс зафиксирован в ее Конституции.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО. Однако план действий по членству Украина не получила.

По итогам саммита НАТО в Мадриде (Испания), который проходил с 28-го по 30 июня 2022 года, лидеры Альянса утвердили новую стратегическую концепцию, в которой говорится, что Россия представляет "самую значительную и прямую угрозу" безопасности НАТО, а "сильная, независимая Украина жизненно необходима для стабильности евроатлантического пространства".

В конце августа вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что Украина больше не нуждается в предоставлении плана действий относительно членства в НАТО и рассчитывает на полноправное членство в Альянсе.

Теги: НАТО, внеблоковый статус, война России против Украины, Михаил Подоляк
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