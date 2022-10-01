Тема внеблокового статуса для Украины закрыта – Подоляк

Подоляк: В то, что Украина получит кандидатство в ЕС, еще за неделю до события тоже никто не верил Фото: Офіс Президента / Telegram

"Нужно понимать одну вещь. Переход войны в новую фазу – атака гражданской критической инфраструктуры и попытка аннексии территорий – оставляет в прошлом поле для компромиссов и дипломатического урегулирования. В том числе закрывается и тема внеблокового статуса Украины. Для нас это важно", – отметил Подоляк.

Он назвал подачу заявки на вступление в НАТО "историческим событием, определяющим наш дальнейший стратегический вектор".

"Конечно, вступление в Альянс – это не вопрос дней, недель или месяцев. Это определенная дорога. Но дорога выстраивается под шагами идущего. И в строительстве таких дорог мы что-то понимаем, ведь в то, что Украина получит кандидатство в ЕС, еще за неделю до события тоже никто не верил", – отметил Подоляк.

Он сообщил, что сейчас начнутся "соответствующие консультации" с другими странами.

"Историю пишут не уставы. Историю пишут лидеры. Надеемся, наши партнеры не пренебрегут этой исторической возможностью вписать свое имя в новую историю Европы", – добавил политик.

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В марте по итогам переговоров в Стамбуле Украина фактически была готова согласиться на безъядерный и внеблоковый статус, если бы был подписан предложенный Киевом договор, сообщил тогда член украинской делегации, бывший заместитель министра иностранных дел Александр Чалый.

30 сентября, на фоне попытки Кремля аннексировать новые территории Украины, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре.