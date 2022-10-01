Министр обороны Германии отреагировала на решение Украины подать заявку на членство в НАТО по ускоренной процедуре

Ламбрехт: Германия не будет делать никаких шагов сама Фото: EPA

Ламбрехт, которая находится с визитом в Кишиневе (Молдова), заявила, что Украина вольна выбирать союз, в котором ей комфортно, однако вступление в НАТО связано с определенными требованиями. Теперь этот вопрос будет обсуждаться среди 30 стран НАТО.

"Германия здесь не будет делать никаких шагов сама", – сказала министр.