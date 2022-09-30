Восьмой пакет санкций ЕС против России не соответствует уровню путинской эскалации и угроз – МИД Украины

Поддержка Украины по военной и экономической части будет усилена, отметил Кулеба Фото: EPA

Такое мнение в интервью агентству "Интерфакс-Украина", опубликованном 30 сентября, высказал глава МИД Дмитрий Кулеба.

"Пакет откровенно не соответствует уровню путинской эскалации и угроз, которые Россия сегодня представляет для Европы и мира, – отметил министр. – Поэтому… будет усилена поддержка по военной и экономической части".

Кулеба рассказал, что ему "каждое утро кладут на стол документ из 20 страниц", где указано, что Украина уже получила и получит от каждой из стран.

"Именно в контексте объявленной мобилизации, объявленных и уже проведенных псевдореферендумов и возможной аннексии мы видим, как правительства дружественных стран ускоряют решения о предоставлении конкретной военной помощи нашей стране", – подчеркнул глава МИД Украины.