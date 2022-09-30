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Восьмой пакет санкций ЕС против России не соответствует уровню путинской эскалации и угроз – МИД Украины

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Поддержка Украины по военной и экономической части будет усилена, отметил Кулеба
Поддержка Украины по военной и экономической части будет усилена, отметил Кулеба
Фото: EPA

Восьмой пакет санкций против России из-за ее нападения на Украину, который обсуждают в Европейском союзе, не является жестким.

Такое мнение в интервью агентству "Интерфакс-Украина", опубликованном 30 сентября, высказал глава МИД Дмитрий Кулеба.

"Пакет откровенно не соответствует уровню путинской эскалации и угроз, которые Россия сегодня представляет для Европы и мира, – отметил министр. – Поэтому… будет усилена поддержка по военной и экономической части".

Кулеба рассказал, что ему "каждое утро кладут на стол документ из 20 страниц", где указано, что Украина уже получила и получит от каждой из стран.

"Именно в контексте объявленной мобилизации, объявленных и уже проведенных псевдореферендумов и возможной аннексии мы видим, как правительства дружественных стран ускоряют решения о предоставлении конкретной военной помощи нашей стране", – подчеркнул глава МИД Украины.

Контекст:

Восьмой пакет санкций в отношении России за агрессию против Украины глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен представила 28 сентября. По ее словам, в этом санкционном пакете будут персональные ограничения. Также будет продолжаться введение санкций на торговлю с Россией, Еврокомиссия предлагает ввести новые запреты, которые лишат российскую экономику доходов на €7 млрд.

Кроме того, Еврокомиссия в восьмом санкционном пакете предусмотрела правовое обоснование ограничения цен на российскую нефть, о котором ранее договорились министры финансов "Группы семи".

Кулеба считает, что восьмой пакет санкций против России должен быть усилен, он призвал ЕС сильнее ударить по президенту РФ Владимиру Путину.

30 сентября страны ЕС осудили незаконную аннексию Россией новых территорий Украины и пообещали в ответ усилить ограничительные меры против РФ, чтобы она прекратила агрессивную войну.

Теги: Россия, Украина, санкции, референдум, МИД Украины, мобилизация, агрессия, аннексия, военная помощь, Дмитрий Кулеба, ограничения, интервью, ЕС
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