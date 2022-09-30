"Путин и его свора обязательно должны предстать перед судом". В МИД Украины назвали два препятствия для создания трибунала против РФ

Путин (на фото) и его окружение должны предстать перед специальным трибуналом за преступление агрессии против Украины, отметил Кулеба Фото: EPA

Главу МИД спросили, когда будет создан специальный трибунал по вопросу агрессии России против Украины.

Есть "два препятствия", ответил Кулеба.

"Первое – это желание большой группы стран, чтобы все судебные процессы над Россией проходили в рамках Международного уголовного суда. Но сугубо по юридическим причинам конкретно судить за преступление агрессии в этом суде невозможно, и сам суд с этим соглашается, – рассказал глава МИД. – Вторая сдерживающая причина – это желание стран идти классическим путем, и если и делать отдельный трибунал, то по решению Совбеза ООН, но мы понимаем, что такого решения не будет".

Поэтому, по словам Кулебы, ключевая проблема, которую надо решить, – это "вопрос количества и географической представленности участников трибунала".

"Но то, что мы засудим Россию за преступление агрессии, сомнений не вызывает. Если мы начинали с полного отвержения этой идеи партнерами, то теперь они говорят: "Да, надо делать, но давайте найдем оптимальную форму для этого". Поэтому мы сейчас еще в процессе развертывания этой инициативы, но [президент РФ Владимир] Путин и его свора обязательно должны предстать перед судом за преступление агрессии против Украины", – резюмировал министр.