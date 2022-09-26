Послам 30 государств презентовали проект международного трибунала для привлечения РФ к ответственности – Зеленский

"В Офисе [президента] сегодня состоялось важное политико-дипломатическое мероприятие. Послам 30 государств – наших партнеров был представлен проект по созданию специального международного трибунала для наказания России за преступление агрессии против нашего государства", – сказал он.

По словам президента, сложность привлечения России к ответственности состоит в том, что имеющихся международно-правовых инструментов недостаточно.

"Нужен специальный международный трибунал. И мы очень детально и очень тщательно прорабатываем этот проект. Не сомневаюсь, трибунал будет. Будет ответственность для всех, кто развязал эту преступную войну против Украины и свободы в Европе", – заявил глава государства.