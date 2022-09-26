ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Послам 30 государств презентовали проект международного трибунала для привлечения РФ к ответственности – Зеленский

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Зеленский: Для привлечения РФ к ответственности нужен специальный международный трибунал
Зеленский: Для привлечения РФ к ответственности нужен специальный международный трибунал
Фото: EPA

Послам 30 государств 26 сентября презентовали проект по созданию международного трибунала для наказания РФ за преступления против Украины. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время обращения, опубликованного его пресс-службой.

"В Офисе [президента] сегодня состоялось важное политико-дипломатическое мероприятие. Послам 30 государств – наших партнеров был представлен проект по созданию специального международного трибунала для наказания России за преступление агрессии против нашего государства", – сказал он.

По словам президента, сложность привлечения России к ответственности состоит в том, что имеющихся международно-правовых инструментов недостаточно.

"Нужен специальный международный трибунал. И мы очень детально и очень тщательно прорабатываем этот проект. Не сомневаюсь, трибунал будет. Будет ответственность для всех, кто развязал эту преступную войну против Украины и свободы в Европе", – заявил глава государства.

Контекст:

По данным Офиса президента Украины, с начала полномасштабного вторжения Россия совершила в Украине более 40 тыс. военных преступлений. Поэтому украинские власти инициируют создание специального международного трибунала. Его мандат будет ограничиваться доказательством вины в совершении преступления агрессии России против Украины, объяснили в ОПУ

Необходимость создания спецтрибунала для РФ поддержали ПАСЕ, Европарламент и парламентские ассамблеи НАТО и ОБСЕ.

Украина предлагает положить в основу будущего спецтрибунала пять параметров, среди них – о статусе подсудимых. "Официальный статус подсудимого, такой как статус главы государства или официальный статус другого должностного лица государства, не будет освобождать такое лицо от индивидуальной уголовной ответственности и не будет смягчать наказание", – сказано в предложениях Украины.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Владимир Зеленский, война России против Украины, трибунал, Офис президента Украины, послы
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
43-летняя Полякова рассказала, что старит женщин, которым больше 35 лет
43-летняя Полякова рассказала, что старит женщин, которым больше 35 лет
Каминская: Хочу домой к любимому, который помогает ВСУ приблизить нашу победу
Каминская: Хочу домой к любимому, который помогает ВСУ приблизить нашу победу
"Я женщина и меня не описать одним предложением". Наталья Кличко спустя полтора месяца после сообщения о разводе дала интервью
"Я женщина и меня не описать одним предложением". Наталья Кличко спустя полтора месяца после сообщения о разводе дала интервью
"Такая естественная и жизнерадостная". Самый молодой премьер-министр Финляндии в выходной записала видео на фоне здания правительства
"Такая естественная и жизнерадостная". Самый молодой премьер-министр Финляндии в выходной записала видео на фоне здания правительства
"Любовь во взгляде". Решетник показал романтическое фото с женой
"Любовь во взгляде". Решетник показал романтическое фото с женой
"Зачем ждать ядерку?", "Ще... ще... Щекавица". Украинцы в сети обсуждают проведение самой многочисленной оргии в столице
"Зачем ждать ядерку?", "Ще... ще... Щекавица". Украинцы в сети обсуждают проведение самой многочисленной оргии в столице
Мать убитого российскими оккупантами актера Паши Ли рассказала, кем он был на самом деле. Она назвала гибель сына военным преступлением
Мать убитого российскими оккупантами актера Паши Ли рассказала, кем он был на самом деле. Она назвала гибель сына военным преступлением
"Боже, даже Кличко развелся". Полякова с Ефросининой обсудили мужские измены
"Боже, даже Кличко развелся". Полякова с Ефросининой обсудили мужские измены
"Это очень больно". Кацурина призналась, что просит дочь не слушать при ней песни Дорофеевой
"Это очень больно". Кацурина призналась, что просит дочь не слушать при ней песни Дорофеевой
Эвакуированные театры Мариуполя и Харькова выступили на фестивале в Кропивницком
Эвакуированные театры Мариуполя и Харькова выступили на фестивале в Кропивницком
Ефросинина и Полякова рассказали, за что благодарны Гордону и Бацман
Ефросинина и Полякова рассказали, за что благодарны Гордону и Бацман
Данилко на гастролях за границей позировал с Белоконь в телефонной будке
Данилко на гастролях за границей позировал с Белоконь в телефонной будке
Мейхер на природе выставила пятую точку в летнем платье. Фото
Мейхер на природе выставила пятую точку в летнем платье. Фото
  Усик: У меня трое детей. Они готовы: им надо и сестра, и брат. Я тоже готов. Тружусь в этом направлении
  Усик: У меня трое детей. Они готовы: им надо и сестра, и брат. Я тоже готов. Тружусь в этом направлении G
Дмитрий ГОРДОН
"Мучился, чтобы россиянином стать, а теперь заберут". Ясинский высмеял заявление Бардаша о российском паспорте после старта мобилизации в РФ
"Мучился, чтобы россиянином стать, а теперь заберут". Ясинский высмеял заявление Бардаша о российском паспорте после старта мобилизации в РФ
"Алла девчулька!", "Красотка". Пугачева появилась на вечеринке российского певца. Фото
"Алла – девчулька!", "Красотка". Пугачева появилась на вечеринке российского певца. Фото
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Ким о семье: Проблемы начались, потому что забываешь звонить. Это реально так. Супруга ждала до трех ночи, иногда и до четырех (98149)
2
"Близко к сердцу принимайте только детей". Невестка Ющенко показала прогулку с новорожденным сыном (68181)
3
"Сочувствую ему", "Готовился к этой роли всю жизнь". Букингемский дворец показал, как работает 73-летний Чарльз III (55383)
4
Кацурина рассказала, как Dantes узнал, что у Дорофеевой роман с ее мужем (43825)
5
"Такая красивая". Самый молодой премьер-министр Финляндии восхитила соцсети селфи, которое сделала во время отдыха на природе (27721)
6
"Я принимаю свое тело и отпускаю потребность выглядеть безупречно, бросать вызов гравитации". Пэлтроу накануне 50-летия снялась в бикини (15807)
7
"Главные слова вы знаете". Делон закончил интервью с Зеленским фразой: "Слава Украине!" Украинский президент отреагировал. Видео (13666)
8
Зета-Джонс показала, как сейчас выглядит ее 78-летний муж, Майкл Дуглас. Фото (12915)
 
 
 
 