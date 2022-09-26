Послам 30 государств презентовали проект международного трибунала для привлечения РФ к ответственности – Зеленский

"В Офисе [президента] сегодня состоялось важное политико-дипломатическое мероприятие. Послам 30 государств – наших партнеров был представлен проект по созданию специального международного трибунала для наказания России за преступление агрессии против нашего государства", – сказал он.
По словам президента, сложность привлечения России к ответственности состоит в том, что имеющихся международно-правовых инструментов недостаточно.
"Нужен специальный международный трибунал. И мы очень детально и очень тщательно прорабатываем этот проект. Не сомневаюсь, трибунал будет. Будет ответственность для всех, кто развязал эту преступную войну против Украины и свободы в Европе", – заявил глава государства.
По данным Офиса президента Украины, с начала полномасштабного вторжения Россия совершила в Украине более 40 тыс. военных преступлений. Поэтому украинские власти инициируют создание специального международного трибунала. Его мандат будет ограничиваться доказательством вины в совершении преступления агрессии России против Украины, объяснили в ОПУ.
Необходимость создания спецтрибунала для РФ поддержали ПАСЕ, Европарламент и парламентские ассамблеи НАТО и ОБСЕ.
Украина предлагает положить в основу будущего спецтрибунала пять параметров, среди них – о статусе подсудимых. "Официальный статус подсудимого, такой как статус главы государства или официальный статус другого должностного лица государства, не будет освобождать такое лицо от индивидуальной уголовной ответственности и не будет смягчать наказание", – сказано в предложениях Украины.