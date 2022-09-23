ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

Трибунал является единственным способом привлечь Россию к ответственности за преступление агрессии – Власенко

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Сергей Власенко: Никто не ожидал, что будет трибунал в Нюрнберге и впервые за всю историю развязавшие войну и возглавлявшие государство будут сидеть на скамье подсудимых
Сергей Власенко: Никто не ожидал, что будет трибунал в Нюрнберге и впервые за всю историю развязавшие войну и возглавлявшие государство будут сидеть на скамье подсудимых
Фото: Агентство системных коммуникаций

Если за последствия российской агрессии не будет ответственности, то международное право на этом закончится, заявил нардеп от "Батьківщини", член комитета ВР по вопросам правовой политики Сергей Власенко на конференции "Ответственность России за преступления в Украине: институции, процедуры и роль юристов". Мероприятие транслировало Агентство системных коммуникаций в своем Facebook.

"Если преступление агрессии, называемое матерью всех преступлений, останется безнаказанным, это будет означать, что международного права не существует. Поэтому так необходимо создать международный трибунал", – подчеркнул Власенко.

При этом, по словам Власенко, трибунал должен быть создан как международный институт, а не в гибридном составе в рамках национальных судов в Украине.

"Когда нам начинают рассказывать о создании специальной палаты с участием иностранных судей, то действительно должна быть международно-правовая ответственность, а не ответственность по решению украинского суда по преступлению агрессии. Я бы отвергал все гибридные способы и говорил, что нужно создавать международный трибунал", – заявил депутат.

Власенко провел параллель между трибуналом по поводу преступления агрессии России и Нюрнбергским трибуналом, который не зависел от национальных судебных систем, а только дополнял их. Создание нового трибунала, по мнению нардепа, потребует неожиданных для России дипломатических шагов.

"Никто не ожидал, что будет трибунал в Нюрнберге и впервые за всю историю развязавшие войну и возглавлявшие государство будут сидеть на скамье подсудимых. Именно поэтому этот процесс был понятен с точки зрения процедур, у него было доверие в обществе, и потому он был эффективным", – убежден политик.

По его мнению, Украине следует продолжать работу по созданию военной юстиции, движению в сторону Международного уголовного суда и ратифицировать Римский устав и продолжать работу по созданию трибунала. Последнее потребует переговоров на высшем политическом уровне и международной поддержки, отметил нардеп.

"В этом направлении нужно идти, и если не будет ответственности за преступление агрессии, это будет означать, что каждая страна может делать то, что делает Россия, грубо нарушая базовые устои международного права, совершая преступление агрессии и не отвечая за него. Это будет означать смерть международного права", – подытожил Власенко.

Контекст:

По данным Офиса президента Украины, с начала полномасштабного вторжения Россия совершила в Украине более 40 тыс. военных преступлений. Поэтому украинские власти инициируют создание специального международного трибунала. Его мандат будет ограничиваться доказательством вины в совершении преступления агрессии России против Украины, объяснили в ОПУ

Необходимость создания спецтрибунала для РФ поддержали ПАСЕ, Европарламент и парламентские ассамблеи НАТО и ОБСЕ.

Украина предлагает положить в основу будущего спецтрибунала пять параметров, среди них – о статусе подсудимых. "Официальный статус подсудимого, такой как статус главы государства или официальный статус другого должностного лица государства, не будет освобождать такое лицо от индивидуальной уголовной ответственности и не будет смягчать наказание", – сказано в предложениях Украины.

Теги: Россия, Сергей Власенко, агрессия, международное право, война России против Украины, трибунал
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Отлично выглядите, даже маской не скрыть", "Как 20 лет назад". Постройневший Данилко восхитил поклонников новым снимком
"Отлично выглядите, даже маской не скрыть", "Как 20 лет назад". Постройневший Данилко восхитил поклонников новым снимком
"Очень красивая женщина", "Загадочная". 35-летняя Каменских восхитила осенним снимком
"Очень красивая женщина", "Загадочная". 35-летняя Каменских восхитила осенним снимком
  "Вера в добро будет только ускорять победу". "Піккардійська терція" вместе с Sashka презентовала клип на песню Baby. Видео
  "Вера в добро будет только ускорять победу". "Піккардійська терція" вместе с Sashka презентовала клип на песню Baby. Видео
Ани Лорак после отмены концертов в Европе на русском языке обратилась к украинцам. Обращение она разместила на сайте с российским доменом
Ани Лорак после отмены концертов в Европе на русском языке обратилась к украинцам. Обращение она разместила на сайте с российским доменом
Гапчинская показала мужа, который защищает Украину на фронте
Гапчинская показала мужа, который защищает Украину на фронте
Dantes познакомил свою новую возлюбленную с матерью. Видео
Dantes познакомил свою новую возлюбленную с матерью. Видео
"Я посвящаю себя тебе, моя сладкая любовь". 47-летний шаман публично признался в любви своей невесте, 51-летней принцессе Норвегии
"Я посвящаю себя тебе, моя сладкая любовь". 47-летний шаман публично признался в любви своей невесте, 51-летней принцессе Норвегии
Дорофеева: Никогда не прощу любимому человеку плохих слов за спиной
Дорофеева: Никогда не прощу любимому человеку плохих слов за спиной
"Вчера почти весь день в поле, часа два пролежали под дождем". Положинский рассказал о службе в ВСУ
"Вчера почти весь день в поле, часа два пролежали под дождем". Положинский рассказал о службе в ВСУ
Kozak System спели на башне ратуши в Черновцах песню, посвященную защитникам "Азовстали". Видео
Kozak System спели на башне ратуши в Черновцах песню, посвященную защитникам "Азовстали". Видео
  Экс-солистка "НеАнгелов" презентовала клип на песню "Додому". Видео
  Экс-солистка "НеАнгелов" презентовала клип на песню "Додому". Видео
"Катя держится. Как держалась – так и держится". Мать Пташки с "Азовстали" рассказала, что приготовит для дочери, которая вернулась из плена
"Катя держится. Как держалась – так и держится". Мать Пташки с "Азовстали" рассказала, что приготовит для дочери, которая вернулась из плена
"Это был не самый приятный момент. Выводы я сделал". Ясинский прокомментировал прекращение сотрудничества с Jerry Heil
"Это был не самый приятный момент. Выводы я сделал". Ясинский прокомментировал прекращение сотрудничества с Jerry Heil
"Давай следующие полвека проведем вместе. Такое творится – одной не справиться". 38-летняя Катя Сильченко показала 50-летнего возлюбленного
"Давай следующие полвека проведем вместе. Такое творится – одной не справиться". 38-летняя Катя Сильченко показала 50-летнего возлюбленного
Усик показал родное место в Черниговской области
Усик показал родное место в Черниговской области
"Эйтан – точно настоящий украинец". Жена Макаревича снялась с пятимесячным сыном в цветах украинского флага
"Эйтан – точно настоящий украинец". Жена Макаревича снялась с пятимесячным сыном в цветах украинского флага
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Хочу эту песню на рингтон. Аж настроение поднимается". Кензов опубликовал фрагмент песни, посвященной Залужному. Аудио (523598)
2
"Мое сердце сходит с ума". Жена командира полка "Азов" Прокопенко отреагировала на его возвращение из плена (209393)
3
"Самая красивая спортсменка во вселенной". 21-летняя дзюдоистка Белодед восхитила поклонников новой фотосессией (101253)
4
Жена освобожденного из плена командира полка "Азов" Прокопенко: То, как он сейчас выглядит, – я просто боюсь представить, что с ним делали (66800)
5
Собчак написала в директ Ефросининой, чтобы оправдаться за то, что назвала украинцев нацистами. Ефросинина ответила публично (61064)
6
В ДТП погиб поддерживавший войну российский актер. Зять Сумской прервал молчание ради поста с соболезнованиями (42458)
7
"Мы живем не как с зятем". Нина Матвиенко прокомментировала отношения с Мирзояном после отъезда дочери за границу (42321)
8
Ани Лорак после отмены концертов в Европе на русском языке обратилась к украинцам. Обращение она разместила на сайте с российским доменом (32890)
 
 
 
 