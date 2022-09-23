Трибунал является единственным способом привлечь Россию к ответственности за преступление агрессии – Власенко

Сергей Власенко: Никто не ожидал, что будет трибунал в Нюрнберге и впервые за всю историю развязавшие войну и возглавлявшие государство будут сидеть на скамье подсудимых Фото: Агентство системных коммуникаций

"Если преступление агрессии, называемое матерью всех преступлений, останется безнаказанным, это будет означать, что международного права не существует. Поэтому так необходимо создать международный трибунал", – подчеркнул Власенко.

При этом, по словам Власенко, трибунал должен быть создан как международный институт, а не в гибридном составе в рамках национальных судов в Украине.

"Когда нам начинают рассказывать о создании специальной палаты с участием иностранных судей, то действительно должна быть международно-правовая ответственность, а не ответственность по решению украинского суда по преступлению агрессии. Я бы отвергал все гибридные способы и говорил, что нужно создавать международный трибунал", – заявил депутат.

Власенко провел параллель между трибуналом по поводу преступления агрессии России и Нюрнбергским трибуналом, который не зависел от национальных судебных систем, а только дополнял их. Создание нового трибунала, по мнению нардепа, потребует неожиданных для России дипломатических шагов.

"Никто не ожидал, что будет трибунал в Нюрнберге и впервые за всю историю развязавшие войну и возглавлявшие государство будут сидеть на скамье подсудимых. Именно поэтому этот процесс был понятен с точки зрения процедур, у него было доверие в обществе, и потому он был эффективным", – убежден политик.

По его мнению, Украине следует продолжать работу по созданию военной юстиции, движению в сторону Международного уголовного суда и ратифицировать Римский устав и продолжать работу по созданию трибунала. Последнее потребует переговоров на высшем политическом уровне и международной поддержки, отметил нардеп.

"В этом направлении нужно идти, и если не будет ответственности за преступление агрессии, это будет означать, что каждая страна может делать то, что делает Россия, грубо нарушая базовые устои международного права, совершая преступление агрессии и не отвечая за него. Это будет означать смерть международного права", – подытожил Власенко.