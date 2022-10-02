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Соловей: Говорят, Путин до 7 октября объявит о серьезных кадровых перестановках, которые должны положить начало процессу транзита. Но это не более чем планы

 
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У Путина есть привычка разрабатывать несколько вариантов действий
У Путина есть привычка разрабатывать несколько вариантов действий
Фото: EPA

Президент РФ Владимир Путин может готовить кадровые перестановки в высшем российском руководстве. Об этом российский историк, политический аналитик Валерий Соловей заявил в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Даже сейчас говорят о том, что, возможно, еще до своего дня рождения (7 октября Путину исполнится 70 лет. – "ГОРДОН") или после он объявит о серьезных кадровых перестановках, которые должны положить начало процессу транзита", – утверждает аналитик.

Соловей подчеркивает, что это "не более чем планы", вариантов которых президент РФ разрабатывает, как правило, несколько.

"Понимаете? Вот есть такие планы, есть такие намерения. Он сам решает, что он из них реализует. У него есть привычка – я ее довольно хорошо знаю: он просит всегда разрабатывать несколько вариантов действий. Причем это могут быть действия диаметрально противоположные по своему характеру, по направлению", – говорит историк.

Путин, по мнению Соловья, принимает решение о выборе того или иного плана в последний момент.

"Буквально за несколько часов. Потому что он очень боится, патологически боится, чтобы им манипулировали. И я знаю, что порой это использовали", – отметил аналитик.

Он считает, что эту особенность российского лидера использовали американцы, когда с ноября стали говорить о том, что "Россия готовится к вооруженному конфликту с Украиной".

"Владимир Владимирович очень боится быть манипулируемым. И он тогда ищет возможность какого-то неординарного хода или пытается выбрать неординарное время. Потому что, допустим, я знал совершенно точно – мне сказали между 10-м и 12 февраля, – что он решение принял. Он принял решение – все, это уже неизбежно. Вопрос в сроке только. И тогда казалось реалистичным сроком начало марта. Конец февраля – начало марта. Не позже середины марта. Но он решил всех переиграть", – сказал Соловей.

24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с целью неких "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

Соловей: И физическое, и психическое состояние Путина чрезвычайно скверное. Окружение ждет, когда он наконец даст старт транзиту власти в пользу группировки Патрушева. Полный текст интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Путин занимает должность президента России с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда он был главой правительства. В 2020 году в конституцию РФ внесли изменения, которые позволяют Путину снова баллотироваться на должность главы Кремля в 2024 году.

Одним из людей, заинтересованных в транзите власти в России, называют Николая Патрушева, который занимает должность секретаря Совбеза России с мая 2008 года. По мнению Соловья, Патрушев недавно ездил в Китай, чтобы рассказать о том, как будет проходить транзит.

"Он говорил, что при новой власти, при преемнике Путина (он предполагает, что этим преемником может стать его сын – Дмитрий Патрушев, действующий министр сельского хозяйства, и Путин дал ему это обещание. – "ГОРДОН") "все останется по-прежнему – вы отнеситесь к этому с пониманием, не вмешивайтесь в процесс...", – считает аналитик.

Мнение о том, что Патрушев предлагает своего сына в качестве преемника Путина, в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону высказывал и украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, выборы, Кремль, Единая Россия, вторжение, Валерий Соловей, Николай Патрушев, политика, Олег Жданов, интервью, власть, Дмитрий Патрушев
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