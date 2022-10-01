Жданов: Хочется, чтобы Запад из-за мобилизации в РФ хотя бы в два раза увеличил количество оружия, которое у нас есть. Я имею в виду артиллерию, дроны, танки и авиацию

По словам эксперта, у Вооруженных сил Украины есть "необходимый минимум" оружия для уничтожения оккупантов, в том числе тех, кого еще привезут на войну.

"Конечно, хотелось бы, чтобы сейчас Запад, аргументируя тем, что они шестикратную группировку хотят набрать, хотя бы в два раза увеличил количество оружия, которое мы имеем сегодня. Я имею в виду артиллерию, реактивную в том числе, дроны, авиацию и танки", – сказал Жданов.

Он подчеркнул, что "это огневые средства, без которых будет проблематично".

"Сейчас мы ситуацию держим, но мы не имеем такого, я бы сказал, большого преимущества. Мы достигли паритета, на некоторых направлениях у нас есть преимущество. С оружием у нас напряженка", – объяснил Жданов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

21 сентября президент России Владимир Путин объявил, что подписал указ о частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. В то же время росСМИ писали, что под призыв может попасть 1,2 млн человек.

Жданов: Уверен, в случае попытки применения Россией ядерного оружия в Украине Запад нанесет превентивный удар. Но не ядерный. Читайте полную версию интервью

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