Жданов: Иранские дроны представляют для Украины опасность. Это минимум 20 кг тротила, которые могут прилететь

"Как бы там ни было, иранские дроны представляют опасность. В любом случае с ними надо бороться. Это минимум 20 кг тротила, которые могут прилететь, даже пусть с точностью 10–15 метров, но тем не менее для нас это еще одна проблема, с которой надо бороться", – сказал Жданов.
Он отметил, что есть страны, которые помогают Украине в этом.
"В частности, Литва дает нам противодронные системы. Они их сами производят. Я немножко ошибся: я сказал, что это совместно с Израилем. А оказалось, что Израиль заинтересован попробовать свои разработки в этом плане. Тем более, Иран – это же "лучший друг" Израиля. И они через третью страну, не оглашая название фирмы, поставляют нам эти системы", – рассказал Жданов.
Он отметил, что, хотя это не летальное оружие, но "военно-техническое имущество", так как Израиль заинтересован "посмотреть, как это работает на иранских дронах".
По его словам, из российских источников известно, что якобы РФ заключила с Ираном контракт на 1 тыс. дронов.
"На сегодняшний день есть информация, опять же, из открытых источников, что 300 они получили, три борта Ил-76 из Тегерана приземлились во Внуково. Пусковая установка – на пять штук. Это тентованный грузовик, внешне гражданский. Он снимает тент, поднимает кузов на 45º – и там, как на этажерке, пять штучек заряжено. Они могут выпускать по одной, а могут все вместе", – рассказал эксперт.
Он отметил, что у этих беспилотников есть ряд недостатков – они довольно медленные (150 км в час) и шумные.
"В хороших условиях его слышно за 20 км. И высота полета – до 1 тыс. м. Это позволяет бороться с ними даже с помощью стрелкового вооружения. Что, кстати, в Одессе на второй день и было, а на третий день уже сказали, что ПВО сбило три из трех. Ну а дальше, я думаю, сделает свое дело и электроника, которую нам передают, ну и мы. Это война. Они нашли способ – мы ищем способ противодействия", – сказал Жданов.
Жданов: Уверен, в случае попытки применения Россией ядерного оружия в Украине Запад нанесет превентивный удар. Но не ядерный. Читайте полную версию интервью.
В сентябре ВСУ подтвердили, что РФ применяет в Украине как минимум два вида иранских БПЛА – дронов-камикадзе Shahed-136 и многоцелевых Mohajer-6.
Оккупанты перекрасили закупленные Shahed-136 в свои цвета и назвали их "Герань-2", рассказал командир артиллерии 92-й механизированной бригады ВСУ полковник Родион Кулагин, он отметил, что эти беспилотники обычно летают парами.
Россияне уже использовали иранские беспилотники для атак по гражданским и военным объектам в Николаевской и Одесской областях, в Одессе, в Днепре. 23 сентября в Одессе два Shahed-136 разрушили админздание в районе порта, погиб гражданский.
Сбивать эти БПЛА можно с помощью систем ПВО и даже стрелковым оружием, сообщили в Воздушных силах ВСУ. Иранские беспилотники также эффективно поражаются зенитными пушками. Обезвредить такой дрон можно и средствами радиоэлектронной борьбы.
По данным главы пресс-центра оперативного командования "Юг" Натальи Гуменюк на 28 сентября, 22 иранских дрона были сбиты силами противовоздушной обороны, 10 попали в цели "но не все эти попадания были результативными". Гуменюк заверила, что ВСУ активно разрабатывают способы борьбы с иранскими дронами.
Министр обороны Украины Алексей Резников сообщал, что Украина обратилась к партнерам с просьбой дать системы подавления таких беспилотников, и "ряд стран, которые не хотели давать оружие, заинтересовались этим предложением".