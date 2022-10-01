ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Жданов: Иранские дроны представляют для Украины опасность. Это минимум 20 кг тротила, которые могут прилететь

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Украинские военные борются с иранскими дронами, в том числе с помощью оборудования от других стран
Украинские военные борются с иранскими дронами, в том числе с помощью оборудования от других стран
Фото: Tal Inbar / Twitter

По информации из открытых источников, РФ получила от Ирана 300 ударных беспилотников, контракт заключен на 1 тыс. Об этом в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону сказал украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

"Как бы там ни было, иранские дроны представляют опасность. В любом случае с ними надо бороться. Это минимум 20 кг тротила, которые могут прилететь, даже пусть с точностью 10–15 метров, но тем не менее для нас это еще одна проблема, с которой надо бороться", – сказал Жданов. 

Он отметил, что есть страны, которые помогают Украине в этом.

"В частности, Литва дает нам противодронные системы. Они их сами производят. Я немножко ошибся: я сказал, что это совместно с Израилем. А оказалось, что Израиль заинтересован попробовать свои разработки в этом плане. Тем более, Иран – это же "лучший друг" Израиля. И они через третью страну, не оглашая название фирмы, поставляют нам эти системы", – рассказал Жданов.

Он отметил, что, хотя это не летальное оружие, но "военно-техническое имущество", так как Израиль заинтересован "посмотреть, как это работает на иранских дронах".

По его словам, из российских источников известно, что якобы РФ заключила с Ираном контракт на 1 тыс. дронов.

"На сегодняшний день есть информация, опять же, из открытых источников, что 300 они получили, три борта Ил-76 из Тегерана приземлились во Внуково. Пусковая установка – на пять штук. Это тентованный грузовик, внешне гражданский. Он снимает тент, поднимает кузов на 45º – и там, как на этажерке, пять штучек заряжено. Они могут выпускать по одной, а могут все вместе", – рассказал эксперт.

Он отметил, что у этих беспилотников есть ряд недостатков – они довольно медленные (150 км в час) и шумные. 

"В хороших условиях его слышно за 20 км. И высота полета – до 1 тыс. м. Это позволяет бороться с ними даже с помощью стрелкового вооружения. Что, кстати, в Одессе на второй день и было, а на третий день уже сказали, что ПВО сбило три из трех. Ну а дальше, я думаю, сделает свое дело и электроника, которую нам передают, ну и мы. Это война. Они нашли способ – мы ищем способ противодействия", – сказал Жданов. 

Жданов: Уверен, в случае попытки применения Россией ядерного оружия в Украине Запад нанесет превентивный удар. Но не ядерный. Читайте полную версию интервью.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

В сентябре ВСУ подтвердили, что РФ применяет в Украине как минимум два вида иранских БПЛА – дронов-камикадзе Shahed-136 и многоцелевых Mohajer-6

Оккупанты перекрасили закупленные Shahed-136 в свои цвета и назвали их "Герань-2", рассказал командир артиллерии 92-й механизированной бригады ВСУ полковник Родион Кулагин, он отметил, что эти беспилотники обычно летают парами.

Россияне уже использовали иранские беспилотники для атак по гражданским и военным объектам в Николаевской и Одесской областях, в Одессе, в Днепре. 23 сентября в Одессе два Shahed-136 разрушили админздание в районе порта, погиб гражданский

Сбивать эти БПЛА можно с помощью систем ПВО и даже стрелковым оружием, сообщили в Воздушных силах ВСУ. Иранские беспилотники также эффективно поражаются зенитными пушками. Обезвредить такой дрон можно и средствами радиоэлектронной борьбы.

По данным главы пресс-центра оперативного командования "Юг" Натальи Гуменюк на 28 сентября, 22 иранских дрона были сбиты силами противовоздушной обороны, 10 попали в цели "но не все эти попадания были результативными". Гуменюк заверила, что ВСУ активно разрабатывают способы борьбы с иранскими дронами.

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщал, что Украина обратилась к партнерам с просьбой дать системы подавления таких беспилотников, и "ряд стран, которые не хотели давать оружие, заинтересовались этим предложением".

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Иран, Израиль, Литва, беспилотники, война России против Украины, Олег Жданов, дрон
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Мы чуть не потеряли ее". 55-летний Вакки впервые показал свою маму
"Мы чуть не потеряли ее". 55-летний Вакки впервые показал свою маму
Продюсер "Танцев со звездами" рассказал, когда начнутся съемки нового сезона шоу
Продюсер "Танцев со звездами" рассказал, когда начнутся съемки нового сезона шоу
"Единственные, в ком уверен, – в побратимах, потому что все функционируют, как одно целое". Сын Пелиха рассказал о службе на передовой
"Единственные, в ком уверен, – в побратимах, потому что все функционируют, как одно целое". Сын Пелиха рассказал о службе на передовой
Жена Андрея Шевченко показала селфи с мужем
Жена Андрея Шевченко показала селфи с мужем
Потап заявил, что состоит в теробороне
Потап заявил, что состоит в теробороне
"Глаза не видели, а уши не слышали". 18-летняя дочь Константина Меладзе снялась в Калифорнии
"Глаза не видели, а уши не слышали". 18-летняя дочь Константина Меладзе снялась в Калифорнии
Известный украинский актер стал фитнес-тренером
Известный украинский актер стал фитнес-тренером
"Как выдержать, когда твой ребенок тебе такое пишет, а ты за границей?" Потап рассказал, какое сообщение написал ему сын в первые дни войны
"Как выдержать, когда твой ребенок тебе такое пишет, а ты за границей?" Потап рассказал, какое сообщение написал ему сын в первые дни войны
Продюсеры в день премьеры перенесли показ шоу "Холостяк"
Продюсеры в день премьеры перенесли показ шоу "Холостяк"
"Какая красота!" 19-летняя дочь звезды "Квартала 95" Кравец обнародовала снимки в просторной рубашке
"Какая красота!" 19-летняя дочь звезды "Квартала 95" Кравец обнародовала снимки в просторной рубашке
Тина Кароль: Я кормлю не только семью, но и весь свой коллектив
Тина Кароль: Я кормлю не только семью, но и весь свой коллектив
Горбунов, комментируя получение ордена от Зеленского, привел сравнение с воюющим на фронте Хлывнюком
Горбунов, комментируя получение ордена от Зеленского, привел сравнение с воюющим на фронте Хлывнюком
Потап рассказал, что ответила Ани Лорак на просьбу Каменских не молчать о войне
Потап рассказал, что ответила Ани Лорак на просьбу Каменских не молчать о войне
  "Не понимаю, почему туда едут мужики с мешками, а обратно – мешки с мужиками". Великий снял ролик о мобилизации в РФ
  "Не понимаю, почему туда едут мужики с мешками, а обратно – мешки с мужиками". Великий снял ролик о мобилизации в РФ
Кекелия заявила, что возвращается с детьми в Украину
Кекелия заявила, что возвращается с детьми в Украину
40-летняя Мейхер снялась в ванной. Фото
40-летняя Мейхер снялась в ванной. Фото
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Жена освобожденного из плена командира полка "Азов" Прокопенко снялась на берегу океана в футболке с изображением мужа. Фото (192000)
2
"А кого там тогда бомбили?" Макаревич прокомментировал псевдореферендумы во временно оккупированных областях Украины (181310)
3
Потап рассказал, что ответила Ани Лорак на просьбу Каменских не молчать о войне (121162)
4
"Это личное дело каждого". Жена покинувшего Украину Ямы рассказала, почему он не защищает Родину (118192)
5
Страдающий нарушением речи Уиллис продал российской компании права на использование своей цифровой копии (41408)
6
"Больше не могла". Дорофеева высказалась о новом романе и расставании с мужем (39346)
7
"Не могу сказать, что Миша осыпал меня цветами, но у нас были хорошие отношения". Кацурина рассказала, как узнала о романе мужа с Дорофеевой (35780)
8
Пэлтроу по случаю своего 50-летия снялась без одежды, белья и макияжа. Фото (26597)
 
 
 
 