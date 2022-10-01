Жданов: Иранские дроны представляют для Украины опасность. Это минимум 20 кг тротила, которые могут прилететь

Украинские военные борются с иранскими дронами, в том числе с помощью оборудования от других стран Фото: Tal Inbar / Twitter

"Как бы там ни было, иранские дроны представляют опасность. В любом случае с ними надо бороться. Это минимум 20 кг тротила, которые могут прилететь, даже пусть с точностью 10–15 метров, но тем не менее для нас это еще одна проблема, с которой надо бороться", – сказал Жданов.

Он отметил, что есть страны, которые помогают Украине в этом.

"В частности, Литва дает нам противодронные системы. Они их сами производят. Я немножко ошибся: я сказал, что это совместно с Израилем. А оказалось, что Израиль заинтересован попробовать свои разработки в этом плане. Тем более, Иран – это же "лучший друг" Израиля. И они через третью страну, не оглашая название фирмы, поставляют нам эти системы", – рассказал Жданов.

Он отметил, что, хотя это не летальное оружие, но "военно-техническое имущество", так как Израиль заинтересован "посмотреть, как это работает на иранских дронах".

По его словам, из российских источников известно, что якобы РФ заключила с Ираном контракт на 1 тыс. дронов.

"На сегодняшний день есть информация, опять же, из открытых источников, что 300 они получили, три борта Ил-76 из Тегерана приземлились во Внуково. Пусковая установка – на пять штук. Это тентованный грузовик, внешне гражданский. Он снимает тент, поднимает кузов на 45º – и там, как на этажерке, пять штучек заряжено. Они могут выпускать по одной, а могут все вместе", – рассказал эксперт.

Он отметил, что у этих беспилотников есть ряд недостатков – они довольно медленные (150 км в час) и шумные.

"В хороших условиях его слышно за 20 км. И высота полета – до 1 тыс. м. Это позволяет бороться с ними даже с помощью стрелкового вооружения. Что, кстати, в Одессе на второй день и было, а на третий день уже сказали, что ПВО сбило три из трех. Ну а дальше, я думаю, сделает свое дело и электроника, которую нам передают, ну и мы. Это война. Они нашли способ – мы ищем способ противодействия", – сказал Жданов.

Жданов: Уверен, в случае попытки применения Россией ядерного оружия в Украине Запад нанесет превентивный удар. Но не ядерный. Читайте полную версию интервью.

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