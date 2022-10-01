ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

"Пойдет сарафанное радио об условиях". Жданов прогнозирует, что мобилизованные россияне будут сдаваться в плен в Украине

 
|
Для сдачи оккупантов в плен в Украине открыта "горячая линия"
Для сдачи оккупантов в плен в Украине открыта "горячая линия"
Фото: Генеральный штаб ВСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Россияне, которых в рамках мобилизации забрали на войну против Украины, будут сдаваться в плен украинской армии. Такое мнение украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов высказал в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

Журналист спросил, нет ли у эксперта ощущения, "что русские мужички начнут массово сдаваться в плен".

"Вполне может быть. Вспомните последний обмен: 200 человек мы забрали, 55 отдали. Я смотрел интервью с этими 55. Один выступал, конечно, поливал нас грязью, говорил, что тут над ним издевались, били его постоянно. Правда, он на шесть килограммов поправился. Я не знаю, как его [...] с особым цинизмом били, что он поправился на шесть килограммов", – ответил Жданов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Он считает, что тот россиянин "расскажет – и сарафанное радио пойдет, что в украинском плену условия не такие, как в российском".

"Это может сыграть свою роль. Плюс пропаганда. И знаете, что я еще заметил? Я даю интервью зарубежным средствам массовой информации, и они в шоке от того, что мы сделали практически государственную программу, поставили на конвейер возможность сдачи в плен для российских солдат. У нас есть чат-боты, у нас есть круглосуточные телефонные линии. Пожалуйста, регистрируйся. Вплоть до того, что мы можем встречать на границе, если вы будете уходить подразделениями. У нас это очень сильно организовано. И это мы очень сильно пропагандируем на всех уровнях и на всех информационных площадках. Это очень хорошо", – объяснил Жданов.

Жданов: Уверен, в случае попытки применения Россией ядерного оружия в Украине Запад нанесет превентивный удар. Но не ядерный. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

21 сентября президент России Владимир Путин объявил, что подписал указ о частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. В то же время росСМИ писали, что под призыв может попасть 1,2 млн человек.

Шойгу и Путин утверждали, что мобилизованы будут только резервисты (то есть граждане, прошедшие срочную службу или обучение на военной кафедре в вузе), имеющие военно-учетную специальность и боевой опыт. Однако в указе это не задокументировано, и даже местные власти в РФ признают, что мобилизуют и "граждан, которые не должны призываться".

Также оккупанты устроили принудительную мобилизацию на временно занятых ими территориях Донецкой и Луганской областей, неоднократно сообщала украинская разведка.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: война, военные, телефоны, мобилизация, плен, пленные, война России против Украины, Олег Жданов, российские оккупанты, россияне
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Французский модный бренд непосредственно на подиуме одел полуобнаженную Беллу Хадид в платье из спрея. Видео
Французский модный бренд непосредственно на подиуме одел полуобнаженную Беллу Хадид в платье из спрея. Видео
"Извинялся за всю страну". Потап назвал известного российского ведущего, который позвонил ему после нападения РФ на Украину
"Извинялся за всю страну". Потап назвал известного российского ведущего, который позвонил ему после нападения РФ на Украину
"Мы чуть не потеряли ее". 55-летний Вакки впервые показал свою маму
"Мы чуть не потеряли ее". 55-летний Вакки впервые показал свою маму
Продюсер "Танцев со звездами" рассказал, когда начнутся съемки нового сезона шоу
Продюсер "Танцев со звездами" рассказал, когда начнутся съемки нового сезона шоу
"Единственные, в ком уверен, – в побратимах, потому что все функционируют, как одно целое". Сын Пелиха рассказал о службе на передовой
"Единственные, в ком уверен, – в побратимах, потому что все функционируют, как одно целое". Сын Пелиха рассказал о службе на передовой
Жена Андрея Шевченко показала селфи с мужем
Жена Андрея Шевченко показала селфи с мужем
Потап заявил, что состоит в теробороне
Потап заявил, что состоит в теробороне
"Глаза не видели, а уши не слышали". 18-летняя дочь Константина Меладзе снялась в Калифорнии
"Глаза не видели, а уши не слышали". 18-летняя дочь Константина Меладзе снялась в Калифорнии
Известный украинский актер стал фитнес-тренером
Известный украинский актер стал фитнес-тренером
"Как выдержать, когда твой ребенок тебе такое пишет, а ты за границей?" Потап рассказал, какое сообщение написал ему сын в первые дни войны
"Как выдержать, когда твой ребенок тебе такое пишет, а ты за границей?" Потап рассказал, какое сообщение написал ему сын в первые дни войны
Продюсеры в день премьеры перенесли показ шоу "Холостяк"
Продюсеры в день премьеры перенесли показ шоу "Холостяк"
"Какая красота!" 19-летняя дочь звезды "Квартала 95" Кравец обнародовала снимки в просторной рубашке
"Какая красота!" 19-летняя дочь звезды "Квартала 95" Кравец обнародовала снимки в просторной рубашке
Тина Кароль: Я кормлю не только семью, но и весь свой коллектив
Тина Кароль: Я кормлю не только семью, но и весь свой коллектив
Горбунов, комментируя получение ордена от Зеленского, привел сравнение с воюющим на фронте Хлывнюком
Горбунов, комментируя получение ордена от Зеленского, привел сравнение с воюющим на фронте Хлывнюком
Потап рассказал, что ответила Ани Лорак на просьбу Каменских не молчать о войне
Потап рассказал, что ответила Ани Лорак на просьбу Каменских не молчать о войне
  "Не понимаю, почему туда едут мужики с мешками, а обратно – мешки с мужиками". Великий снял ролик о мобилизации в РФ
  "Не понимаю, почему туда едут мужики с мешками, а обратно – мешки с мужиками". Великий снял ролик о мобилизации в РФ
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"А кого там тогда бомбили?" Макаревич прокомментировал псевдореферендумы во временно оккупированных областях Украины (218611)
2
Жена освобожденного из плена командира полка "Азов" Прокопенко снялась на берегу океана в футболке с изображением мужа. Фото (195414)
3
Потап рассказал, что ответила Ани Лорак на просьбу Каменских не молчать о войне (187786)
4
Страдающий нарушением речи Уиллис продал российской компании права на использование своей цифровой копии (50404)
5
"Больше не могла". Дорофеева высказалась о новом романе и расставании с мужем (43730)
6
40-летняя Мейхер снялась в ванной. Фото (43557)
7
"Отправили выносить мусор, а домой не пустили". 38-летний Демин рассказал об издевательствах матери, которая подала на него в суд (27790)
8
Муж Мозговой показал свое счастье (25571)
 
 
 
 