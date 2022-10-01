"Пойдет сарафанное радио об условиях". Жданов прогнозирует, что мобилизованные россияне будут сдаваться в плен в Украине

Журналист спросил, нет ли у эксперта ощущения, "что русские мужички начнут массово сдаваться в плен".

"Вполне может быть. Вспомните последний обмен: 200 человек мы забрали, 55 отдали. Я смотрел интервью с этими 55. Один выступал, конечно, поливал нас грязью, говорил, что тут над ним издевались, били его постоянно. Правда, он на шесть килограммов поправился. Я не знаю, как его [...] с особым цинизмом били, что он поправился на шесть килограммов", – ответил Жданов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Он считает, что тот россиянин "расскажет – и сарафанное радио пойдет, что в украинском плену условия не такие, как в российском".

"Это может сыграть свою роль. Плюс пропаганда. И знаете, что я еще заметил? Я даю интервью зарубежным средствам массовой информации, и они в шоке от того, что мы сделали практически государственную программу, поставили на конвейер возможность сдачи в плен для российских солдат. У нас есть чат-боты, у нас есть круглосуточные телефонные линии. Пожалуйста, регистрируйся. Вплоть до того, что мы можем встречать на границе, если вы будете уходить подразделениями. У нас это очень сильно организовано. И это мы очень сильно пропагандируем на всех уровнях и на всех информационных площадках. Это очень хорошо", – объяснил Жданов.

Жданов: Уверен, в случае попытки применения Россией ядерного оружия в Украине Запад нанесет превентивный удар. Но не ядерный. Читайте полную версию интервью

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