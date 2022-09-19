В Украине запустили круглосуточную горячую линию для российских военных – ГУР

Обращения в Едином центре будут принимать на круглосуточную горячую линию (по телефонам +38 066 580 34 98, +38 093 119 29 84), а в Telegram-канале проекта размещена вся информация, которая может понадобиться решившему сдаться врагу.
Россиянам гарантируют содержание согласно нормам Женевских конвенций, трехразовое питание, медицинское обслуживание, юридическое сопровождение, регулярную связь с родными, приоритетный обмен на военнослужащих ВСУ.
"Все добровольно сдавшиеся будут оформлены как попавшие в плен в бою. Это сохранит все выплаты и льготы, полагающиеся для российских военнослужащих, и защитит от возможного преследования", – сообщает Telegram-канал.
Общее число украинских военных, которые находятся в плену у россиян, украинские власти не называли, но президент Украины Владимир Зеленский говорил, что на подконтрольную оккупантам территорию только с "Азовстали" вывели 2,5 тыс. украинских воинов, вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук 20 июня рассказывала, что Россия удерживает в плену более 1,5 тыс. гражданских украинцев, но официально через Красный Крест оккупанты подтвердили наличие всего 120 пленных гражданских.
За время полномасштабного вторжения РФ в Украину между сторонами состоялся ряд обменов военнопленными. Коммуникация по этим вопросам идет тяжело, но обмены происходят, рассказывал в интервью "Голосу Америки", которое вышло 3 сентября, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.