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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Украине запустили круглосуточную горячую линию для российских военных – ГУР

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Сдавшимся в плен россиянам гарантируют содержание согласно нормам Женевских конвенций
Сдавшимся в плен россиянам гарантируют содержание согласно нормам Женевских конвенций
Фото: gur.gov.ua

Государственный проект "Хочу жить" запустил Единый центр приема обращений. С его помощью военнослужащие российской армии смогут безопасно сдаться в плен украинским Вооруженным силам, сообщила 19 сентября пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Обращения в Едином центре будут принимать на круглосуточную горячую линию (по телефонам +38 066 580 34 98, +38 093 119 29 84), а в Telegram-канале проекта размещена вся информация, которая может понадобиться решившему сдаться врагу.

Россиянам гарантируют содержание согласно нормам Женевских конвенций, трехразовое питание, медицинское обслуживание, юридическое сопровождение, регулярную связь с родными, приоритетный обмен на военнослужащих ВСУ.

"Все добровольно сдавшиеся будут оформлены как попавшие в плен в бою. Это сохранит все выплаты и льготы, полагающиеся для российских военнослужащих, и защитит от возможного преследования", – сообщает Telegram-канал.

Контекст:

Общее число украинских военных, которые находятся в плену у россиян, украинские власти не называли, но президент Украины Владимир Зеленский говорил, что на подконтрольную оккупантам территорию только с "Азовстали" вывели 2,5 тыс. украинских воиноввице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук 20 июня рассказывала, что Россия удерживает в плену более 1,5 тыс. гражданских украинцев, но официально через Красный Крест оккупанты подтвердили наличие всего 120 пленных гражданских.

За время полномасштабного вторжения РФ в Украину между сторонами состоялся ряд обменов военнопленными. Коммуникация по этим вопросам идет тяжело, но обмены происходят, рассказывал в интервью "Голосу Америки", которое вышло 3 сентября, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Теги: Россия, Украина, горячая линия, пленные, война России против Украины, российские оккупанты
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