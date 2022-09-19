В Украине запустили круглосуточную горячую линию для российских военных – ГУР

Обращения в Едином центре будут принимать на круглосуточную горячую линию (по телефонам +38 066 580 34 98, +38 093 119 29 84), а в Telegram-канале проекта размещена вся информация, которая может понадобиться решившему сдаться врагу.

Россиянам гарантируют содержание согласно нормам Женевских конвенций, трехразовое питание, медицинское обслуживание, юридическое сопровождение, регулярную связь с родными, приоритетный обмен на военнослужащих ВСУ.

"Все добровольно сдавшиеся будут оформлены как попавшие в плен в бою. Это сохранит все выплаты и льготы, полагающиеся для российских военнослужащих, и защитит от возможного преследования", – сообщает Telegram-канал.