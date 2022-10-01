Жданов: Ядерные угрозы со стороны РФ не испугают Украину. Останавливаться нам ни в коем случае нельзя

"Задача Вооруженных сил не меняется, и останавливаться нам ни в коем случае нельзя. Я думаю, что и не будет остановки в плане угрозы применения ядерного оружия", – сказал эксперт.
Он подчеркнул, что Россия "проглотила" даже украинские удары по российским объектам в оккупированном Крыму.
"Это территория Украины. Тут, мне кажется, будет больше роль Запада. Ведь ядерное оружие – это уже разговор не с нами. Это разговор с коллективным Западом. И тут, мне кажется, у Запада нет выбора. Если они хотя бы один раз уступят [президенту России Владимиру] Путину, он победил. Дальше он их будет постоянно водить за нос", – считает Жданов.
Жданов: Уверен, в случае попытки применения Россией ядерного оружия в Украине Запад нанесет превентивный удар. Но не ядерный. Читайте полную версию интервью
21 сентября Путин заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России. Намек он повторил и 30 сентября, заявив, что "мы будем защищать нашу землю (речь о незаконно аннексированных территориях Украины. – "ГОРДОН") всеми имеющимися у нас силами и средствами".
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не верит в то, что РФ применит ядерное оружие. В то же время президент отметил, что "нельзя заглянуть Путину в голову", поэтому риски, что ядерный удар может быть нанесен, есть.
22 сентября издание The Washington Post сообщило: между администрацией президента США Джо Байдена и властями России идет переписка, в ходе которой российскую сторону предупредили о последствиях в случае применения ядерного оружия в войне против Украины.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен 25 сентября в интервью CBS News подтвердил, что США предупредили РФ о возможных "ужасающих последствиях" в случае применения страной-агрессором ядерного оружия.
Канцлер Германии Олаф Шольц в интервью немецкой газете NOZ, вышедшем 28 сентября, также предостерег Путина от применения ядерного оружия.
Начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов считает, что в ближайшей перспективе Россия не нанесет ядерный удар по Украине.