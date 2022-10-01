Жданов: Ядерные угрозы со стороны РФ не испугают Украину. Останавливаться нам ни в коем случае нельзя

О возможном применении ядерного оружия несколько раз говорил глава Кремля Фото: ЕРА

"Задача Вооруженных сил не меняется, и останавливаться нам ни в коем случае нельзя. Я думаю, что и не будет остановки в плане угрозы применения ядерного оружия", – сказал эксперт.

Он подчеркнул, что Россия "проглотила" даже украинские удары по российским объектам в оккупированном Крыму.

"Это территория Украины. Тут, мне кажется, будет больше роль Запада. Ведь ядерное оружие – это уже разговор не с нами. Это разговор с коллективным Западом. И тут, мне кажется, у Запада нет выбора. Если они хотя бы один раз уступят [президенту России Владимиру] Путину, он победил. Дальше он их будет постоянно водить за нос", – считает Жданов.

Жданов: Уверен, в случае попытки применения Россией ядерного оружия в Украине Запад нанесет превентивный удар. Но не ядерный. Читайте полную версию интервью

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