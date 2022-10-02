Путин внес в Госдуму законопроекты о "принятии" в состав РФ оккупированных регионов Украины

Согласно "документу", захваченные украинские регионы должны образовать новые субъекты РФ – две республики и две области.

Как сообщил глава комитета Павел Крашенинников, законопроекты планируется рассмотреть в Госдуме 3 октября, а в Совете Федерации – 4 октября.

Контекст:

С 23-го по 27 сентября на временно оккупированных Россией территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей прошли псевдореферендумы о "присоединении" этих регионов к России: люди "голосовали" под присмотром вооруженных лиц, в том числе в квартирах, на улицах и в палатках на рынках.

Украина и международное сообщество заранее заявили, что не признают результатов этого незаконного голосования и оно не будет иметь никакой юридической силы с точки зрения международного права.

После объявления "результатов" псевдореферендумов ряд стран, в том числе Германия, Италия, США, Великобритания, Сербия, Израиль, заявили об их непризнании. Великобритания первой среди западных стран ввела санкции.

29 сентября Путин подписал указы о признании "государственного суверенитета и независимости" Запорожской и Херсонской областей Украины ("независимость" "ЛДНР" Россия признала 21 февраля).

30 сентября Путин подписал "договоры" о "вхождении" в состав РФ временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.