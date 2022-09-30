Израиль не признает аннексии четырех областей Украины Россией – МИД

Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Израиля, опубликованном 30 сентября в Twitter внешнеполитического ведомства.
"Израиль поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы не признаем аннексии четырех областей Россией, – говорится в сообщении. – Израиль многократно повторял эту четкую позицию, в том числе и в последние дни".
Israel-Ukraine:— Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) September 30, 2022
Israel supports the sovereignty and territorial integrity of Ukraine. We will not recognize the annexation of the four provinces by Russia.
Israel has repeated this clear position many times, including in recent days.
С 23-го по 27 сентября на временно оккупированных Россией территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей прошли псевдореферендумы о присоединении этих регионов к России: люди "голосовали" под присмотром вооруженных лиц, на улицах и в палатках на рынках.
Украина и международное сообщество заранее заявили, что не признают результатов этого незаконного голосования и оно не будет иметь никакой юридической силы с точки зрения международного права.
После объявления "результатов" псевдореферендумов ряд стран, в том числе Германия, Италия, США, Великобритания, Сербия, заявили о непризнании результатов псевдореферендумов. Великобритания первой среди западных стран ввела санкции.
29 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании "государственного суверенитета и независимости" Запорожской и Херсонской областей Украины ("независимость" "ЛДНР" Россия признала 21 февраля).
30 сентября Путин подписал "договоры" о "вхождении" в состав РФ временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.