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Израиль не признает аннексии четырех областей Украины Россией – МИД

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Израиль не признает аннексии Россией Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей Украины, отметили в МИД
Израиль не признает аннексии Россией Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей Украины, отметили в МИД
Фото: depositphotos.com

Израиль поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.

Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Израиля, опубликованном 30 сентября в Twitter внешнеполитического ведомства.

"Израиль поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы не признаем аннексии четырех областей Россией, – говорится в сообщении. – Израиль многократно повторял эту четкую позицию, в том числе и в последние дни".

Контекст:

С 23-го по 27 сентября на временно оккупированных Россией территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей прошли псевдореферендумы о присоединении этих регионов к России: люди "голосовали" под присмотром вооруженных лиц, на улицах и в палатках на рынках.

Украина и международное сообщество заранее заявили, что не признают результатов этого незаконного голосования и оно не будет иметь никакой юридической силы с точки зрения международного права.

После объявления "результатов" псевдореферендумов ряд стран, в том числе ГерманияИталияСШАВеликобританияСербия, заявили о непризнании результатов псевдореферендумов. Великобритания первой среди западных стран ввела санкции

29 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании "государственного суверенитета и независимости" Запорожской и Херсонской областей Украины ("независимость" "ЛДНР" Россия признала 21 февраля).

30 сентября Путин подписал "договоры" о "вхождении" в состав РФ временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

Теги: Россия, Украина, Израиль, оккупация, аннексия, война России против Украины, суверенитет, признание, МИД Израиля
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