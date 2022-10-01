Турция отвергает решение РФ аннексировать Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области Украины – МИД

Турция в 2014 году не признала оккупацию Россией Крыма Фото: EPA

В МИД подчеркнули, что в 2014 году страна не признала аннексию Россией украинского Крыма, которую РФ совершила по результатам нелегитимного референдума. Турция "каждый раз подчеркивала свою твердую поддержку территориальной целостности, независимости и суверенитета Украины", отметили в ведомстве.

"В соответствии с этой позицией, которую мы заняли в 2014 году, мы отвергаем решение России аннексировать Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области Украины. Мы не можем принять это решение, которое является грубым нарушением установленных принципов международного права. Мы подтверждаем нашу поддержку разрешения все более серьезной войны на основе справедливого мира путем переговоров", – заявили в министерстве.