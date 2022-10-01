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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Турция отвергает решение РФ аннексировать Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области Украины – МИД

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Турция в 2014 году не признала оккупацию Россией Крыма
Турция в 2014 году не признала оккупацию Россией Крыма
Фото: EPA

Турция не признает попытку аннексии Россией временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Турции, опубликованном 30 октября.

В МИД подчеркнули, что в 2014 году страна не признала аннексию Россией украинского Крыма, которую РФ совершила по результатам нелегитимного референдума. Турция "каждый раз подчеркивала свою твердую поддержку территориальной целостности, независимости и суверенитета Украины", отметили в ведомстве.

"В соответствии с этой позицией, которую мы заняли в 2014 году, мы отвергаем решение России аннексировать Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области Украины. Мы не можем принять это решение, которое является грубым нарушением установленных принципов международного права. Мы подтверждаем нашу поддержку разрешения все более серьезной войны на основе справедливого мира путем переговоров", – заявили в министерстве.

Контекст:

С 23-го по 27 сентября на временно оккупированных Россией территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей прошли псевдореферендумы о "присоединении" этих регионов к России: люди "голосовали" под присмотром вооруженных лиц, в том числе в квартирах, на улицах и в палатках на рынках.

Украина и международное сообщество заранее заявили, что не признают результатов этого незаконного голосования и оно не будет иметь никакой юридической силы с точки зрения международного права.

После объявления "результатов" псевдореферендумов ряд стран, в том числе ГерманияИталияСШАВеликобританияСербияИзраиль, заявили о непризнании результатов псевдореферендумов. Великобритания первой среди западных стран ввела санкции

29 сентября президент России Владимир Путин подписал указы о признании "государственного суверенитета и независимости" Запорожской и Херсонской областей Украины ("независимость" "ЛДНР" Россия признала 21 февраля).

30 сентября Путин подписал "договоры" о "вхождении" в состав РФ временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, Турция, Луганская область, Донецкая область, оккупация, Херсонская область, аннексия, Запорожская область, война России против Украины, МИД Турции
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