Оккупанты задержали главу ЗАЭС и увезли в неизвестном направлении – "Энергоатом"

"30 сентября около 16.00 Мурашов был задержан рашистским патрулем по дороге от станции до Энергодара. Автомобиль остановили, его самого насильно задержали и с завязанными глазами увезли в неизвестном направлении. Пока нет информации о местонахождении Игоря Мурашова и его судьбе", – сказал Котин.

Глава "Энергоатома" подчеркнул, что гендиректор ЗАЭС является "лицензированным лицом" и несет главную и исключительную ответственность за ядерную и радиационную безопасность Запорожской АЭС.

"Его задержание создает опасность эксплуатации крупнейшей в Европе атомной электростанции. Требую от российских военных, которые контролируют Запорожскую АЭС, сотрудников "Росатома", которые также незаконно находятся на нашем ядерном объекте, прекратить акты ядерного терроризма по отношению к руководству и персоналу ЗАЭС, немедленно освободить руководителя станции и вернуть его к выполнению служебных обязанностей по поддержанию безопасной эксплуатации Запорожской АЭС", – заявил Котин.

Он также обратился к гендиректору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси и к главе Всемирной ассоциация организаций, эксплуатирующих атомные электростанции Тому Митчеллу с призывом "задействовать все возможные меры для срочного освобождения Игоря Мурашова из плена российских оккупантов и возвращения его к исполнению должностных обязанностей".



