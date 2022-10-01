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Оккупанты задержали главу ЗАЭС и увезли в неизвестном направлении – "Энергоатом"

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Мурашова (на фото) задержали 30 сентября, сообщил Котин
Мурашова (на фото) задержали 30 сентября, сообщил Котин
Фото: Енергоатом / Telegram

Российские оккупанты задержали генерального директора Запорожской атомной электростанции Игоря Мурашова и увезли в неизвестном направлении. Об этом заявил глава "Энергоатома" Петр Котин, его речь опубликовала пресс-служба компании 1 октября в Telegram.

"30 сентября около 16.00 Мурашов был задержан рашистским патрулем по дороге от станции до Энергодара. Автомобиль остановили, его самого насильно задержали и с завязанными глазами увезли в неизвестном направлении. Пока нет информации о местонахождении Игоря Мурашова и его судьбе", – сказал Котин.

Глава "Энергоатома" подчеркнул, что гендиректор ЗАЭС является "лицензированным лицом" и несет главную и исключительную ответственность за ядерную и радиационную безопасность Запорожской АЭС.

"Его задержание создает опасность эксплуатации крупнейшей в Европе атомной электростанции. Требую от российских военных, которые контролируют Запорожскую АЭС, сотрудников "Росатома", которые также незаконно находятся на нашем ядерном объекте, прекратить акты ядерного терроризма по отношению к руководству и персоналу ЗАЭС, немедленно освободить руководителя станции и вернуть его к выполнению служебных обязанностей по поддержанию безопасной эксплуатации Запорожской АЭС", – заявил Котин.

Он также обратился к гендиректору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси и к главе Всемирной ассоциация организаций, эксплуатирующих атомные электростанции Тому Митчеллу с призывом "задействовать все возможные меры для срочного освобождения Игоря Мурашова из плена российских оккупантов и возвращения его к исполнению должностных обязанностей".


Контекст:

В начале марта ЗАЭС оказалась под оккупацией российских военных и с тех пор работает под их контролем.

По словам главы украинской государственной компании "Энергоатом" Петра Котина, персоналу Запорожской АЭС оккупанты заявили, что теперь станция "принадлежит "Росатому".

С августа оккупанты регулярно обстреливают ЗАЭС и Энергодар Запорожской области, в связи с чем станцию полностью отключали от энергосети.

Российские войска размещали на ЗАЭС, в том числе в машинном зале одного из реакторов, военную технику.

1 сентября на станцию прибыла делегация МАГАТЭ из 14 человек, двое сотрудников миссии остались на станции после отъезда делегации. 6 сентября МАГАТЭ опубликовало официальной отчет по ситуации на АЭС. В нем организация предложила немедленно начать консультации о создании системы ядерной безопасности и защиты территории станции и зоны вокруг нее.

11 сентября "Энергоатом" сообщил, что на Запорожской атомной электростанции полностью отключили последний рабочий энергоблок, его переведут в холодный режим12 сентября Гросси заявил, что на Запорожской атомной электростанции сохраняется опасность аварии даже в режиме холодного отключения.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, оккупация, Запорожская область, Запорожская АЭС, война России против Украины, Энергодар, ЗАЭС
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